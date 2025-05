Ah, l’abbronzatura! Come rinunciare a quel bel colorito dorato che ci fa sentire meglio e stimola il buonumore? È un regalo del sole, da prendere, però, con buon senso. E se ti stai chiedendo come abbronzarsi senza scottarsi, ci sono alcune verità che vale la pena ricordare, perché la tintarella sia uniforme, a lunga durata e senza stress per la pelle. Abbiamo chiesto un aiuto al professor Leonardo Celleno, dermatologo, ed ecco cosa abbiamo scoperto.

I consigli e le verità del dermatologo per abbronzarsi senza scottarsi

1. Il sole invecchia più dell’età

Gli anni che passano e i fattori genetici incidono solamente per il 20-25% sulla comparsa precoce di rughe, macchie scure, lassità: il resto, circa l’80% (tantissimo!), come dimostrato dall’epigenetica, lo determina soprattutto il tuo stile di vita e, dunque, anche il comportamento più o meno virtuoso che hai al sole. Proteggere la pelle è fondamentale.

2. La tintarella stimola il buonumore

Proprio così: la retina, stimolata dai raggi UV e dalla luce visibile, trasmette segnali di tipo elettrico alle ghiandole cerebrali che modulano la secrezione della serotonina e di altre endorfine, ormoni che stimolano la sensazione di benessere. In più, una sana abbronzatura dà quell’aspetto sano che, facendoti sentire e vedere più bella, “accende” anche l’umore.

3. Nei mesi con la R ci si scotta di più

È un detto popolare con un fondo di verità. Vale soprattutto per i mesi primaverili, marzo e aprile, quando la pelle è più vulnerabile perché a digiuno di sole. In inverno, poi, stress, scarsa ossigenazione e inquinamento raggiungono il massimo, e a inizio primavera se ne pagano le conseguenze.

4. L’80% del sole passa attraverso le nuvole

Anche quando il cielo è coperto, fino all’80% dei raggi del sole riesce comunque a raggiungere la superficie terrestre. Le nuvole bloccano solo in parte gli UVB, che rappresentano circa il 5% dello spettro solare. Gli UVA, che costituiscono il restante 95% e penetrano più in profondità, riescono invece a passare anche attraverso le nubi più sottili. Ecco perché è importante proteggere la pelle persino nelle giornate grigie.

5. La protezione (anche molto alta) non impedisce la tintarella

Puoi ottenere un bel colorito anche se utilizzi un SPF alto. Persino la protezione massima modula il passaggio degli UV, rallentando ma non impedendo lo stimolo della melanina: sì, forse ti abbronzi un po’ più lentamente, ma in questo modo eviti fastidiose scottature, rughe precoci e anche pericolose alterazioni cutanee. E così l’abbronzatura risulta anche più uniforme.

6. Il solare va riapplicato ogni due ore

Per abbronzarti senza scottarti un’unica volta non basta dalla mattina alla sera! Non solo i bagni in acqua e la sudorazione abbondante, ma anche l’attrito del telo per asciugarti o sul quale ti distendi eliminano via via il solare, annullandone gli effetti protettivi. Se vuoi essere tranquilla e se hai la pelle molto chiara, devi ripetere l’applicazione più volte durante la giornata. Non dimenticare, poi, di essere generosa: per il corpo si raccomandano circa 30 ml di crema (una quantità pari a una pallina da golf), mentre per il viso ne basta la dose necessaria a riempire di un cucchiaino da caffè.

7. Tutti abbiamo un tetto limite di abbronzatura

La sfumatura della tua abbronzatura, che sia appena dorata, biscotto oppure decisamente cioccolato, dipende dal fototipo e dunque dal “tesoretto” personale di melanociti che si riceve geneticamente alla nascita: più la carnagione è scura, più questo capitale è cospicuo. In piccola parte, poi, dipende anche dall’inclinazione dei raggi, cioè dal luogo in cui prendi il sole. La vivacità e l’uniformità del colore, invece, sono determinati anche dall’alimentazione e dall’integrazione con carotenoidi. Per accentuare la tintarella, puoi applicare un intensificatore.

8. Per lo sguardo ci vuole protezione doppia

Sulle palpebre lo spessore della pelle è sottilissimo e il film idrolipidico, la naturale barriera protettiva, è scarso. Come abbronzarsi il viso senza scottarsi? Indossa occhiali con lenti di ottima qualità e a montatura larga, applica un siero solare o alla vitamina C e acido ialuronico e, sopra, uno stick solare specifico per zone fragili con SPF 50+.

9. Eritema e scottatura non equivalgono

Certo, entrambi sono dovuti ad un’esposizione scorretta ed eccessiva al sole, ma mentre l’eritema è la prima reazione della pelle, superficiale e reversibile se smetti di esporti, la scottatura è lo stadio successivo, che causa un danno profondo, paragonabile a un’ustione. E che, soprattutto, rimane memorizzato.

10. L’idratante non sostituisce l’after sun

I doposole offrono prestazioni che nessuna formula idratante può eguagliare. Oltre a calmare e rinfrescare la pelle, assicurano un potente scudo antiossidante, specifico anche contro il fotoinvecchiamento.

11. Gli integratori aumentano le difese

Presi almeno un mese prima e durante tutta la vacanza, gli integratori rinforzano le difese dall’interno, agendo nel “cuore” delle cellule. In genere contengono betacarotene per stimolare e rinforzare il colore; licopene e vitamine per combattere lo stress ossidativo; ma anche selenio e zinco, due minerali importanti per il sistema immunitario. Ricorda che vanno comunque sempre abbinati a un prodotto solare.

12. Se hai problemi di allergia, punta sui filtri fisici

A differenza di quelli chimici, i filtri fisici sono più sicuri perché sulla pelle risultano totalmente inerti: infatti, non proteggono per assorbimento, ma perché riflettono i raggi solari.

13. Gli infrarossi non vanno sottovalutati

Sono i raggi termici che penetrano in profondità nei tessuti cutanei e surriscaldano la pelle. Questo, a lungo andare, può danneggiare i capillari e compromettere le fibre elastiche, accelerando i processi di invecchiamento. Non provocano scottature, ma favoriscono la perdita di tono. Dunque preferisci solari con filtri anti raggi IR.

14. Il rossetto è una buona protezione

Un semplice lipstick fa già da barriera meccanica, ma perché la protezione per le labbra sia davvero completa, il rossetto deve avere anche un SPF (almeno 30), così potrai usarlo anche da solo, senza base solare, persino in spiaggia. Scegli però stick dalla consistenza morbidissima: mantengono meglio l’idratazione.

Come abbronzarsi senza scottarsi: i solari per il viso

