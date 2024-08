La ciliegia non è solo un piacere per il palato, ma nasconde proprietà nutritive e antiossidanti, che la rendono un alleato prezioso nella beauty routine.

Ciliegia, un’amica… per la pelle

Ricche di antiossidanti, come carotenoidi e antocianine, le ciliegie contribuiscono a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle. La loro azione antinfiammatoria e la presenza di vitamine, come la C e la A, aiutano a mantenere la pelle luminosa e giovane. Il frutto stimola inoltre la produzione di collagene, essenziale per l’elasticità e la tonicità della pelle.

Leggi anche Come idratare la pelle nei mesi estivi

I benefici per i capelli

Anche i capelli traggono beneficio dalle proprietà della ciliegia. I nutrienti contenuti in questo frutto, come il potassio e il magnesio, sono fondamentali per la salute del cuoio capelluto e per la forza dei capelli. Le ciliegie sono anche una fonte di bioflavonoidi e vitamina C, che proteggono i capelli dai danni ambientali e dallo stress ossidativo, mantenendoli vigorosi e lucenti.

Leggi anche Fichi, i benefici per la pelle e per i capelli

L’impiego della ciliegia nella cosmesi

L’utilizzo topico di ciliegie sotto forma di maschere o creme può apportare idratazione e protezione sia alla pelle che ai capelli. La loro polpa, infatti, è spesso utilizzata nei cosmetici per le sue proprietà idratanti e protettive. Inoltre, l’acido folico e i minerali presenti nelle ciliegie aiutano a nutrire la pelle e a promuovere la crescita di capelli sani.

Leggi anche Come proteggere la pelle e i capelli dal cloro

Occhio a non esagerare

Inserire le ciliegie nella dieta quotidiana può essere un modo semplice e gustoso per sfruttare i loro benefici. Meglio però non eccedere e non superare le 20-25 ciliegie al giorno, onde evitare un eccesso di zuccheri.