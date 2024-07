Leggi anche Cedro, i benefici per la pelle e i capelli

I benefici

I fichi sono una ricca fonte di vitamina E, un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dagli stress ambientali. Sono ricchi di potassio, che aiuta a mantenere i livelli di idratazione adeguati nelle cellule della pelle. Inoltre sono ricchi di nutrienti essenziali, tra cui le vitamine A ed E, che nutrono la pelle. Allo stesso modo, nutrono il cuoio capelluto, aiutano a migliorare la salute e la crescita dei capelli.

Maschera per il viso

I fichi contengono enzimi naturali e antiossidanti che aiutano a esfoliare delicatamente la pelle, rimuovendo le cellule morte e rivelando un incarnato più luminoso. Ecco una semplice ricetta di maschera per il viso a base di fichi e yogurt che puoi provare a casa.

Prendi due fichi freschi. Dopo averli lavati, raschia la polpa e schiacciala. Opzionalmente, aggiungi 1 cucchiaino di yogurt. Lava il viso e asciugalo tamponando. Usa le tue dita pulite e applica la maschera uniformemente sul tuo viso. Sciacqua dopo 15-20 minuti.

Maschera per i capelli

I fichi possono effettivamente essere utilizzati nelle maschere per capelli grazie al loro ricco profilo nutrizionale. Ecco una semplice ricetta per una maschera per capelli ai fichi che puoi provare a casa a base di fichi, miele e olio di cocco (o d’oliva) che può aiutare a nutrire i tuoi capelli e dar loro un aspetto morbido e lucente.

Frulla due fichi maturi in un robot da cucina fino a quando diventano una purea. Mescola un cucchiaio di olio di cocco (o olio d’oliva) e un cucchiaio di miele fino a ottenere una pasta liscia. Applica questa maschera sui tuoi capelli, partendo dalle radici e lavorando fino alle punte. Lascia la maschera per circa 30 minuti. Sciacqua la maschera con acqua tiepida e lava i capelli come al solito.