Tenniscore, e il beauty riscopre l’estetica del tennis nei capelli e nel make up

C ode e trecce alte, fiocchi in raso e fasce in spugna. E poi viso accaldato dallo sforzo fisico con guance talmente perlescenti da sembrare umide. Zendaya rilancia il beauty look del tennis, che vedremo al cinema con Challenge. Più di 20 foto per rispolverare lo stile che ha reso celebre le regine dello sport con la racchetta

Sono bastate le foto virali di Zendaya con outfit in stile tennis a lanciare la tendenza (mondiale) della prossima estate: tenniscore! L’attrice, in giro per l’Europa per le premiere del film Challenge di Guadagnino in cui interpreta un’allenatrice di tennis, ha sfoggiato outfit di chiara ispirazione allo sport con la racchetta. Minidress gonne a pieghe, t-shirt a polo e maglioni con le trecce. E i social se ne sono innamorati a prima vista. Non che nel mondo reale le cose vadano diversamente: è solo questione di tempo, e lo stile tenniscore conquisterà tutti!

Il tenniscore è la tendenza dell’estate 2024

La moda non è l’unico ambito in cui il tenniscore sta spopolando: anche il beauty, tra una coda alta e una glass skin, riscopre l’estetica del tennis. I segnali c’erano tutti, a partire dall’escalation di Sinner, numero 2 del mondo, per finire ai prossimi tornei in arrivo (Internazionali di Roma, Roland Garros di Parigi e Wimbledon di Londra).

Certo, il tennis non è nuovo al legame con lo stile, anzi è lo sport stiloso per eccellenza, che coniuga il gusto per il minimal con quello per il luxury, un binomio intramontabile al passare delle epoche. Erano gli anni ’60 quando una giovane Lea Pericoli, passata poi al giornalismo di moda (guarda caso), scendeva in campo con il fiocco tra i capelli, oggi di gran tendenza.

Negli anni ’70 e ’80 Chris Evert, la “fidanzatina d’America”, sfoggiava nastri lunghi sino alle spalle. Negli anni ’90, invece, Monica Seles, preferiva farsi la coda con gli scrunchies, gli elastici in stoffa. E una più recente Serena Williams passerà alla storia anche per le sue treccine colorate. Tutti look che oggi impazzano più che mai.

I capelli in stile tennis

Come per tutti gli sport, nel tennis i capelli devono essere lontani dal viso e pettinati all’indietro. Ma la particolarità è che si può personalizzare il proprio stile con nastri o elastici vistosi. Niente fermagli pesanti né accessori per capelli in metallo: nei movimento possono scivolare e strappare i capelli (oltre che ostacolare il gioco). Concessi solo i ferrettini semplici (quelli da parrucchiera) per fissare meglio code e trecce. Qualche baby hair svolazza innervosendo l’atleta? Nel tennis non si risparmia nell’uso del gel, tanto il look bagnato verrà da sé. Tra un rovescio e una voleé.

Scorri fino in fondo: più di 20 look trucco e capelli in tendenza tenniscore.

Tenniscore: le trecce

Sharapova, Kournikova, Wozniaki, sono tutte tenniste che hanno in comune una parola, treccia. Come tratto distintivo del loro stile beauty. Nel tennis però la treccia deve essere rigorosamente alta, fissata con doppio elastico, uno a metà nuca e l’altro in fondo a chiudere l’intreccio. Più che una treccia è una coda intrecciata. Da portare anche abbinata alla fascia.

Fascia per capelli in stile tennis

Dici treccia bianca in spugna e pensi subito al tennis. Quest’estate le vedremo avvolgere le fronte di ragazze di tutte le età, abbinate a capelli legati con semplicità. Un po’ come Steffi Graff e Gabriela Sabatini negli anni ’90. Il tocco di stile? La fascia in garza trasparente proposta da David Koma e quella annodata di Paul Costelloe. In alternativa va bene un cerchietto purché sia bianco candido e largo almeno 4 cm.

La coda di cavallo, alta e ben tirata

Alta, ben tirata all’indietro e fissata stretta. Così è la coda ideale per giocare a tennis. Poi la si può personalizzare con fasce, fiocchi, nastri, scrunchies ed elastici più o meno vistosi. Meglio se tutti di un’unica tinta: bianco!

Tenniscore: chignon semplicissimi

Sulla terra rossa si vedono pochi chignon, perché tra una corsa e l’altra nel campo, le forcine possono sfuggire ed essere pericolose. Così, quei pochi chignon sono realizzati con un elastico, come quando ce li si vuole annodare senza impegno.

Capelli all’indietro e wet look

Negli anni ’70 Martina Navratilova non legava i capelli: celebre è il suo irregolare caschetto biondo. Difficile però reggere i ciuffi che si incollano sulla fronte mentre si gioca. Meglio fissare i capelli all’indietro con tanto gel che lascia libera la visuale.

Tenniscore è anche make up

Il trucco non sfugge alla tendenza tenniscore che prevede visi puliti, dalla pelle dewy, effetto rugiada, talmente luminosa da sembrare bagnata. Via libera quindi a blush a tutta guancia, burrocacao lucido e poco o nulla mascara. Meglio evitare l’effetto Panda!

