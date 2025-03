Svegliarsi al mattino e ritrovarsi con il viso gonfio è un problema abbastanza comune. Le cause possono essere diverse, dalla posizione assunta nel sonno alla ritenzione idrica. Anche i rimedi sono molteplici: creme, massaggi, impacchi ghiacciati. Tutte pratiche che a volte richiedono tempo, altre denaro, e che non sempre è facile mettere in atto. Dalla Corea ne è arrivata una però che è semplicissima, subito diventata virale su TikTok: ti bastano 10 minuti e due elastici per drenare i liquidi in eccesso.

Il rimedio coreano

È noto che, in fatto di beauty routine, in Corea abbiano una marcia in più e infatti il rimedio al viso gonfio è sorprendente. Niente creme costosi e lunghi massaggi che richiedono tecniche complicate. Basta posizionare verticalmente su ogni orecchio un elastico, sufficientemente stretto da avvertirne la pressione. Dovrai lasciarli agire per circa 10 minuti, quanto serve per stimolare il flusso linfatico. I liquidi in eccesso accumulati durante la notte dovrebbero così drenarsi, soprattutto su guance e mandibole. Un metodo talmente semplice che in poco tempo è diventato virale su TikTok.

Non c’è trucco e non c’è inganno

Ma come possono due semplici elastici risolvere il problema del viso gonfio al mattino? In realtà la logica è piuttosto semplice. Non c’è nessuna magia: solamente la pressione su punti strategici intorno all’orecchio favorisce il drenaggio linfatico e migliora la circolazione. Va sottolineato però che quello che si ottiene non è un effetto duraturo e definitivo, ma l’azione è solo temporaneamente. È importante dunque non trascurare la solita beauty routine e non sostituire questo escamotage alle buone abitudini di bellezza.

Le cause del viso gonfio

Sicuramente ti è già capitato di svegliarti al mattino e trovare il viso gonfio, ma non c’è da preoccuparsi. Una delle cause più frequenti è la ritenzione idrica, quando cioè i fluidi non vengono drenati correttamente. Se si presenta occasionalmente e poi migliora da sé nelle prime ore successive al risveglio, può dipendere da mancanza di sonno, un consumo eccessivo di alcol, cibi salati e zuccheri la sera prima. Se invece è una condizione che si verifica spesso, le cause possono essere una predisposizione genetica, un’alimentazione e uno stile di vita irregolari, squilibri ormonali, sovrappeso, sedentarietà. Dormire bene, bere molta acqua e poco alcol sono abitudini basilari nella prevenzione dei gonfiori indesiderati. Ma all’occorrenza, il metodo coreano dei due elastici può dare una mano.

