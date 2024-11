Con 130,5 milioni di visualizzazioni, il Dry Brushing fa tendenza su TikTok. Merito delle star che hanno riportato in auge questa pratica antichissima, per prima Gwyneth Paltrow. Nel suo blog si legge

Il dry brushing risveglia i sensi come nessun’altra cosa, è incredibile e lascia una pelle liscia e luminosa come la seta. Non c’è niente di simile

La spazzolatura a secco su tutto il corpo è consigliata al mattino piuttosto che prima di andare a letto perché ha proprietà rinvigorenti, da sola o con una goccia di olio: «Fai la doccia prima di spazzolare la pelle se stai usando un olio sulla spazzola», afferma la fondatrice di Organic Pharmacy Margo Marrone. «In caso contrario, fai la doccia dopo la spazzolatura della pelle, quindi applica olio o lozione per combattere la secchezza». La spazzola G.Tox di Goop, il beauty brand di Gwyneth Paltrow, è già un bestseller.

La spazzola “clean” G.Tox Ultimate Dry Brush di Goop (29 euro, su nichebeauty.com) è realizzata con fibre di sisal naturali e biodegradabili ricavate dalla pianta dell’agave

Dry brushing: che spazzola usare

Le spazzole non sono tutte uguali, cambia la forma, la lunghezza del manico ma anche la tipologia di setole. Ne esistono in fibra sintetica – che sconsigliamo perché troppo aggressive – o naturali, come quelle in setole di cinghiale o crine di cavallo. Non solo, a disposizione abbiamo anche spazzole ioniche per il dry brushing. In questo caso la ghiera è rifinita con fili di bronzo o altre leghe di metallo che creano ioni negativi: questo aumenta il livello di energia della pelle. Il rame infatti, oltre ad essere un antibatterico naturale, durante lo spazzolamento aiuta a scaricare le tensioni e rende il massaggio ancora più efficace.

Il manico in legno di faggio di Ionic Body Brush di Officine Universelle Buly 1803 (61 euro) è riempito con crine di cavallo e fili di bronzo molto fini.

Dry brushing: tutti i benefici

Il Dry brushing esfolia a fondo eliminando le cellule morte della superficie cutanea, rivelando una pelle più liscia e luminosa. In realtà questo è il beneficio visibile della spazzolatura a secco, ma quello “invisibile” è anche più potente.

della superficie cutanea, rivelando una pelle più liscia e luminosa. In realtà questo è il beneficio visibile della spazzolatura a secco, ma quello “invisibile” è anche più potente. Più di ogni altra cosa, infatti, il dry brushing è importante perché stimola a fondo il sistema linfatico. Non scordiamo che, sebbene riscoperta in tempi recenti, questa pratica ha origini millenarie e nasce con la l’Ayurveda. Era chiamata garshana ed era tradizionalmente usata per liberare il corpo dalle tossine (chiamate ama) e stimolare appunto la linfa vitale (il sistema linfatico) con un supporto alla salute della persona in toto. Dunque, la spazzolatura a secco è uno strumento fondamentale per disintossicarsi e ottimizzare il benessere, al di là dell’aspetto della pelle.

Non scordiamo che, sebbene riscoperta in tempi recenti, questa pratica ha origini millenarie e nasce con la l’Ayurveda. Era chiamata garshana ed era tradizionalmente usata per liberare il corpo dalle tossine (chiamate ama) e stimolare appunto la linfa vitale (il sistema linfatico) con un supporto alla salute della persona in toto. Dunque, la spazzolatura a secco è uno strumento fondamentale per disintossicarsi e ottimizzare il benessere, al di là dell’aspetto della pelle. Lo sfioramento prodotto dalla spazzola sulla pelle ha effetti incredibili anche sulla circolazione. Dà una vera sferzata al microcircolo e ciò significa meno gonfiore e ritenzione idrica . Alcuni sostengono che il dry brushing aiuti per questo anche a combattere la cellulite, ma l’affermazione è – purtroppo – infondata. È probabile che le persone confondano la pelle temporaneamente rimpolpata (un risultato dell’aumento della circolazione sanguigna) con la riduzione della cellulite.

. Alcuni sostengono che il dry brushing aiuti per questo anche a combattere la cellulite, ma l’affermazione è – purtroppo – infondata. È probabile che le persone confondano la pelle temporaneamente rimpolpata (un risultato dell’aumento della circolazione sanguigna) con la riduzione della cellulite. Ultimo ma non per importanza, questa pratica è un ottimo modo per rinvigorire corpo e mente, soprattutto all’inizio della giornata.

Ritual Brush di Joanna Vargas (30 euro) ha un manico lungo pensato per raggiungere tutte le zone del corpo, inclusa la schiena.

Dry brushing: come si fa

Ricorda che un’esfoliazione troppo energica non è mai la scelta giusta; fai attenzione a non applicare troppa pressione o utilizzare una spazzola troppo dura. Dedica dai tre ai cinque minuti alla spazzolatura a secco, quando possibile o se vuoi anche tutti i giorni. La regola generale è questa: si parte dalle estremità indirizzando sempre la spazzola in direzione del cuore. Per eseguirla correttamente, inizia dai piedi e spazzola verso l’alto, a salire. Allo stesso modo, per le braccia, parti dalle mani e spazzola verso l’interno.

Sulle zone tondeggianti come spalle, gomiti e ginocchia, utilizza movimenti circolari, mentre sugli arti esegui movimenti più lunghi, mantenendo sempre la direzione verso il cuore. Sull’addome, spazzola a secco in senso orario. Potresti avvertire una leggera sensazione di prurito o formicolio, accompagnata da un lieve rossore che svanirà rapidamente. Questo è un segno che la circolazione è stata stimolata e il sangue sta affluendo verso la superficie della pelle.

Grazie alla particolare lunghezza delle setole vegetali in tampico, la spazzola corpo di HöbePergh (38 euro, su hobepergh.com) ha un effetto rilassante e rigenerante

Manutenzione della spazzola

Dovremmo lavare la spazzola una volta ogni due settimane e spruzzarla con un disinfettante naturale come tea tree mist dopo ogni utilizzo. Le spazzole sono solitamente realizzate con materiali naturali, quindi è meglio usare soluzioni detergenti naturali e non chimiche per pulirle. Basta lasciarle in ammollo mezz’ora e far asciugare all’aria. Tieni presente che la spazzola si ammorbidirà nel tempo, questi strumenti non sono fatti per durare per sempre. Se le setole sono diventate troppo morbide e cadono, potrebbe essere il momento di comprarne una nuova.