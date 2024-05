U na guida per interpretare le sigle dei prodotti solari e comprendere così quanto e come proteggersi

La sigla SPF del solare è entrata ormai nel lessico dell’estate. Ma spesso in una crema troviamo altre sigle dal significato sconosciuto. Ti aiutiamo a decodifidarle e a capire perché serve conviene saperle leggere. Ma anche quando non è il caso di essere ossessivi.

Che cosa vuol dire SPF in un prodotto solare?

SPF è una sigla che sta per Sun Protection Factor, alla lettera “fattore di protezione solare”. Il numero che vi segue, esempio SPF 30, indica il tempo che possiamo stare al sole senza scottarci, grazie alla protezione stessa. Ma quello che è importante sapere è che non indica un valore assoluto, bensì relativo alla nostra capacità di tollerare le radiazioni solari, e ciò dipende dalla nostra carnagione.

Facciamo un esempio: se in assenza di protezione solare, iniziamo a scottarci dopo circa 10 minuti, vuol dire che una crema SPF 30 aumenterà di 30 volte il tempo in cui possiamo stare tranquilli sotto il sole. Il trucco è fare una semplice operazione matematica: 10 (minuti) x 30 (indice di protezione).

Naturalmente, va ricordato che il tempo del rischio scottatura è soggettivo e dipende dal nostro fototipo: più è chiaro maggiore è la probabilità, anzi la certezza, di scottarci. Un’attenzione particolare va posta anche alla parola scottarsi: non dobbiamo pensare alla bruciatura con le bolle, ma al semplice segno rosso che subentra per esempio dopo una giornata all’aria aperta con indosso una canotta.

E il bollino UVA cerchiato?

I raggi UVA sono responsabili della pigmentazione diretta e temporanea (svanisce in poche ore), detta fenomeno di Meyrowsky, e anche del foto-invecchiamento, poiché raggiungono gli strati più profondi della pelle, degradandone le strutture di sostegno (collagene ed elastina). È importante, quindi, accertarsi che il solare riporti il simbolo UVA racchiuso in un cerchio: questo indica che il prodotto è stato testato secondo le linee guida COLIPA (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) e contiene almeno 1/3 di filtri UVA rispetto ai filtri UVB.

Che cosa vuol dire PA in un solare?

Da qualche tempo sulle confezioni dei solari troviamo la sigla PA seguito da una sequenza di +. Cosa vuol dire? Indica la Protezione contro i raggi di tipo A, quelli presenti tutto l’anno, responsabili dell’aging cutaneo (rughe, discromie, teleangectasie ecc). Proprio per questo motivo di solito, la sigla PA+ si trova sui prodotti solari quotidiani, nelle creme idratanti da giorno con SPF, e nei trucchi come ad esempio i fondotinta. Ma spesso si trova anche nei solari classici per il mare e la montagna.

Esistono quattro livelli di protezione: PA+, PA++, PA+++ e PA++++.

A differenza della sigla SPF, la dicitura PA non è un sistema di classificazione universalmente codificato in tutto il mondo, ma è un metodo indipendente sviluppato inizialmente in Giappone (nel 1996) e poi “preso in prestito” da altri Paesi, cioè: Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. L’eventuale assenza di tale sigla non vuol dire che i solari in questione non offrano la protezione contro gli UVA, anzi fa fede sempre il bollino cerchiato (vedi sopra).

Cosa vuol dire PPD?

E poi, in qualche prodotto, di solito nei solari viso, vediamo la scritta PPD, a confonderci ancor più le idee. Partiamo dalla decodifica dell’acronimo: Persistent Pigment Darkening, letteralmente “scurimento persistente del pigmento”, quindi la tanto agognata abbronzatura. Per la precisione, la sigla PPD è un metodo di valutazione con cui in laboratorio vengono testati gli indici di protezione contro i raggi UVA, il PA visto nel paragrafo precedente, ma aggiunge una caratteristica in più, cioè l’abbronzatura.

Per chi volesse comprenderne il significato, PPD in una crema solare indica il tempo che la pelle impiega a scurirsi in modo duraturo, cioè a produrre melanina come conseguenza dei raggi UVA, senza che ci sia stato un danno solare. Nel frattempo, l’applicazione del solare arricchisce la pelle di difese e consente di sviluppare un bel colorito che, fisiologicamente, avviene dopo entro 72 ore.

Cosa significa IR in un prodotto solare?

Significa che il prodotto protegge dai raggi infrarossi, quelli responsabili del calore.

E la sigla HEVL?

Indica che il prodotto solare protegge dalla luce visibile.