Cedro, i benefici per la pelle e i capelli

I l cedro è un frutto prezioso con molteplici proprietà benefiche per la pelle e i capelli. Ecco alcuni dei suoi vantaggi.

Per i capelli

Il cedro ha proprietà antinfiammatorie, che possono aiutare a lenire il cuoio capelluto e ridurre l’irritazione.

L’olio essenziale di cedro è molto usato nell’industria cosmetica per saponi, shampoo e profumi. In particolare, combatte la caduta dei capelli e mantiene la capigliatura sana e nutrita.

Per utilizzarlo, basta aggiungere 15 gocce di olio in 50 ml di shampoo.

Per la pelle

Grazie alle sue proprietà curative, l’olio essenziale di cedro può aiutare a idratare, lenire e proteggere la pelle. Ciò lo rende un ingrediente ideale per prodotti per la cura del corpo.

Le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti aiutano a ridurre il prurito, l’infiammazione e la proliferazione batterica sulla pelle, favorendone una guarigione più rapida e riducendo i sintomi di affezioni cutanee.

In caso di pelle irritata o dermatiti versa 4 gocce di olio in 30 ml di acqua e tampona sulla pelle.

Per la pelle grassa e in caso di pori dilatati fai degli impacchi con 8 gocce di olio essenziale di cedro in mezzo bicchiere di acqua minerale, applicandolo con del cotone.