Quando si parla di bellezza e di beauty routine spesso si tende a fare riferimento principalmente al viso, mentre il collo resta trascurato. Eppure si tratta di una zona importantissima, e di cui è fondamentale prendersi cura soprattutto se si vogliono nascondere i segni dell’età. La pelle è sottile e delicata e costantemente esposta agli agenti atmosferici, e in più posture sbagliate possono causare inestetismi. Insomma: è una parte del corpo da non trascurare e di cui devi imparare a prenderti cura in maniera adeguata per mantenerla giovane.

Prenditi cura della pelle del collo

Prevenire inestetismi e rughe sul collo è importante se vuoi che il tempo non lasci tracce troppo visibili. Perciò dovrai ricordartene durante la tua beauty routine e non dedicarti solo al viso.

La beauty routine

Sieri e creme idratanti dovranno essere applicati dal basso verso l’alto, andando dal décolleté al mento, così da contrastare la forza di gravità e per ridurre le rughe. Massaggia bene con il palmo della mano e prenditi tutto il tempo necessario all’operazione: la fretta non serve a niente.

Pulizia ed esfoliazione

Ogni sera prima di andare a letto lava accuratamente viso e collo. Ricorda che non stai rimuovendo solo il make-up ma anche smog e sudore. Una volta alla settimana concediti un trattamento esfoliante ma evita quelli troppo abrasivi.

Come avere un collo più tonico

Con il tempo, complici anche le cattive abitudini, il collo tende a piegarsi verso il basso e a perdere la postura eretta ed elegante. Per prevenire questa problematica ed evitare la gobba del bisonte, ci sono esercizi e tecniche da tenere a mente.

Ginnastica e massaggi

Anche il collo ha bisogno della sua ginnastica e di massaggi corretti per restare tonico ed elastico. Allena i muscoli puntando sullo stretching. Per farlo inspira portando indietro la testa ed espira ritornando alla posizione normale. Poi piega la testa di lato per trenta secondi e passa all’altro lato. Fai attenzione a mantenere sempre le spalle rilassate e a non inarcare la schiena. Inoltre effettua regolarmente massaggi dalle clavicole alla nuca con movimenti lenti e profondi che aiuteranno a sciogliere i muscoli.

Combatti la gobba del bisonte

Tra le varie problematiche, la gobba del bisonte è sicuramente quella più antiestetica. Si tratta in pratica del rigonfiamento alla base posteriore del collo dato da uno squilibrio nella muscolatura. È causata da posture sbagliate, come quella che si assume quando si guarda lo smartphone a capo chino. Per prevenirla si possono fare piccoli esercizi quotidiani che aiutano a contrastare l’inclinazione delle spalle e del collo in avanti. Allungare la colonna, espandere il busto, respirare profondamente… sono tutte pratiche che aiutano a combattere questo inestetismo. Per esempio prova ad appoggiare le mani al telaio di una porta, all’altezza delle spalle o poco più in alto. A questo punto spingi le spalle all’indietro, stando attenta a non inarcare la schiena. In alternativa, stando seduta intreccia le dita dietro la nuca esercitando una lieve pressione. Allunga la colonna a inclina la testa avanti e indietro e poi lateralmente. Periodicamente concediti anche un bel massaggio da mani esperte che sappiano sciogliere questa zona.

