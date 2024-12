Fai di tutto per mantenere la tua pelle giovane: usi sieri, creme e contorno occhi antirughe. Ma quando ti guardi allo specchio noti un inestetismo che proprio non ti piace: il tuo collo mostra i segni inesorabili del tempo. Come fare per “ringiovanirlo” senza per forza dovere ricorrere alla chirurgia?

Perché la pelle del collo invecchia

I fattori che portano all’invecchiamento della pelle del collo sono diversi. Da un lato c’è la biologia, i fattori ereditari. Ma anche alcuni nostri comportamenti influiscono. La pelle sul collo è più sottile e più delicata rispetto ad altre aree del corpo, e quindi è più incline alla secchezza e alle rughe. Dovresti, quindi, prendertene cura come e più del viso. Invece, molte persone non applicano anche sul collo i prodotti per la cura della pelle che usano sul viso. Inoltre, dimenticano di proteggere questa zona dai raggi solari.

Smartphone e invecchiamento del collo: c’è un legame

C’è poi un fatto che influisce molto sulla comparsa delle rughe orizzontali sul collo: passiamo troppo tempo a guardare lo smartphone. Teniamo il capo chino e, così facendo, agevoliamo la formazione delle rughe orizzontali. Gli esperti concordano che queste ultime ormai compaiano molto in anticipo rispetto a quello che succedeva ai nostri genitori, perché i giovani crescono tenendo il collo piegato per guardare gli schermi. Ma allora, cosa puoi fare per migliorare la situazione?

Usa la crema anti-rughe

Come prima cosa, comincia a prestare più attenzione alla pelle di questa zona nella routine quotidiana di bellezza. Applica la crema idratante o antirughe, non dimenticare la protezione contro i raggi UV responsabili dell’invecchiamento. Non preoccuparti, non devi acquistare prodotti ad hoc, a meno che tu non voglia provarli. Basta passare anche i prodotti che usi sul viso.

Scegli creme che contengano ingredienti anti-invecchiamento, come la vitamina C che protegge dai danni dei radicali liberi e l’acido ialuronico e la glicerina, che hanno un alto potere idratante. Fai attenzione, però, ai retinoidi: poiché il collo manca di ghiandole sebacee e la pelle qui è più secca, potrebbe essere più suscettibile agli effetti collaterali. Usali al massimo una o due volte alla settimana.

La luce Led per ringiovanire il collo

Potresti anche fare un piccolo investimento e comprare un dispositivo per la terapia della luce a Led, che stimola la circolazione e aumenta il collagene. Va bene anche per il collo. In vendita ce ne sono anche alcune fatti appositamente per adattarsi alla forma del collo.

Trattamenti mirati

Potresti provare il microneedling a radiofrequenza, un trattamento minimamente invasivo che stimola la naturale produzione di collagene ed elastina. Oppure trattamenti laser per la pelle più scolorita. Ma meglio rivolgersi a un professionista, poiché molti dispositivi sono creati per il viso e, poiché la pelle del collo è più suscettibile alle cicatrici, non si può utilizzare sul collo le stesse impostazioni che si usano per il viso.

Il botox per migliorare l’aspetto

Sempre da un professionista potresti provare le iniezioni di neurotossina, come il Botox, che ammorbidiscono i muscoli e aiutano a levigare il collo. Ma attenzione: non è un trattamento adatto a tutte. Per esempio, non è raccomandato alle donne in gravidanza o allattamento o alle persone che hanno particolari condizioni di salute. Meglio rivolgersi a un professionista con comprovata esperienza.

