Pelle soffice come una nuvola? Scopri la cloud skin

Q uesta estate sul viso domina l'effetto matte e opaco, come insegna Selena Gomez. Ecco tutti i segreti per avere una pelle vellutata e morbida

La nuova tendenza make up si chiama “Cloud Skin”. Dimentica il trucco luminoso effetto bagnato. Questa estate sul viso domina il finish matt e opaco. Letteralmente una “pelle di nuvola”, soffice e vellutata.

Cos’è la cloud skin

La cloud skin è un particolare tipo di make up che richiama l’effetto di una nuvola, rendendo la pelle perfettamente levigata e sfumata dall’effetto naturale. “La pelle si presenta con una texture vellutata e un finish opaco dall’effetto cashmere”, spiega Amanda Bell, global director of Brand Education and Artistry di Pixi.

La tendenza tra le star

Se Hailey Bieber è la regina della “Laminated skin”, la pelle luminosa e glassata effetto vetro, ci sono molte altre star che invece preferiscono l’effetto opposto. Una tra loro è sicuramente Selena Gomez, fan di un make-up più morbido che ricrea l’aspetto traspirante della pelle. Su TikTok impazzano i tutorial su come realizzarlo e i make-up artist approvano la tendenza e danno i loro consigli.

Il segreto della cloud skin

Il segreto di questo make-up sta nel capire dove il fondotinta è davvero necessario: meglio evitarlo in zone del viso meno porose e lucide come per esempio i contorni.

L’importanza della skincare

Prima di procedere con il trucco, la skincare è fondamentale per avere una pelle levigata e idratata ed evitare l’effetto lucido. Tra i prodotti must-have, ci sono una maschera a base di collagene e un primer opacizzante.

I passaggi della cloud skin

Dopo aver preparato la pelle, per applicare il fondotinta utilizza un pennello. Sarà più semplice creare un effetto aerografo con strati quasi impalpabili. Da preferire formulazioni a base d’acqua che non lasciano residui sulla pelle. Lascia che il prodotto si assorba prima di passare un po’ di cipria per dare il desiderato look matt al tuo viso.