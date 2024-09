Negli ultimi tempi, un nuovo trattamento estetico ha catturato l’attenzione del mondo della bellezza: i polinucleotidi, meglio noti come “sperma di salmone”. Questa procedura si sta diffondendo sempre più, grazie anche alla sua promozione da parte di celebrità come Kim Kardashian, che ha raccontato pubblicamente di aver ricevuto iniezioni di DNA di pesce per migliorare l’aspetto della pelle.

Cosa sono i polinucleotidi

Ma cosa sono esattamente i polinucleotidi? Si tratta di una nuova generazione di bio-stimolatori, che vengono iniettati sotto la superficie della pelle. Il loro scopo principale è stimolare le cellule cutanee a produrre elementi come il collagene e l’elastina, le proteine fondamentali che conferiscono alla pelle elasticità e compattezza. Con l’avanzare dell’età, la nostra pelle tende a perdere queste sostanze, e i polinucleotidi sono studiati per riattivare il processo di rigenerazione cellulare.

Leggi anche Le virtù dell’uva per la pelle

Il potere del Dna del salmone sulla pelle

Il Dna di salmone è utilizzato perché è simile a quello umano e contiene proteine di alta qualità. Gli esperti spiegano che questo tipo di trattamento è basato su ricerche condotte fin dagli anni ’80, quando i chirurghi plastici iniziarono a impiegare i polinucleotidi per accelerare la guarigione delle ferite. Oggi, questa tecnologia è stata adattata per migliorare la qualità della pelle, con effetti che comprendono la riduzione delle rughe, il miglioramento del tono cutaneo e un’azione antiossidante e idratante.

Il trattamento con i polinucleotidi

Le iniezioni di polinucleotidi, pur essendo minimamente invasive, richiedono solitamente due o tre sedute, distanziate di alcune settimane. Il trattamento non è doloroso, sebbene possa provocare un leggero fastidio durante l’iniezione. Dopo la procedura, il tempo di recupero è breve e gli effetti collaterali minimi, come un leggero rossore o gonfiore. A differenza dei filler, che agiscono aumentando il volume delle aree trattate, i polinucleotidi agiscono a livello cellulare, stimolando la produzione naturale di collagene. I risultati non sono immediati, ma si manifestano gradualmente, raggiungendo il loro picco entro le 12 settimane successive alla prima seduta. La pelle appare più luminosa, compatta e idratata, con una riduzione visibile di rughe e imperfezioni.

Chi può beneficiare del trattamento

Quasi chiunque può sottoporsi a questo tipo di trattamento, a eccezione di persone con allergie al pesce o che seguono una dieta vegetariana o vegana. Inoltre, il trattamento non è consigliato durante la gravidanza o l’allattamento.

Leggi anche Semi di lino, i benefici per la pelle e per i capelli

Il costo del trattamento per la pelle

Il costo di una sessione varia tra 600 e 950 euro circa, a seconda dell’area trattata e del medico scelto. Nonostante il prezzo elevato, la popolarità del trattamento continua a crescere, grazie agli effetti visibili e al fatto che i risultati durano fino a sette mesi. Molte persone, una volta provato il trattamento, pianificano già i futuri richiami per mantenere la pelle giovane e fresca.