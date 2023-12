Sale da cucina, come utilizzarlo sulla pelle

La cura della pelle è molto importante ma forse non sapete che può essere impiegato a questo scopo anche un ingrediente economico che trovate facilmente nella vostra dispensa: il sale da cucina. Ecco come utilizzarlo sulla pelle del corpo e del viso.

Scrub anticellulite

Il sale può essere utilizzato sul nostro corpo come scrub anticellulite. Unitelo a degli oli essenziali, come per esempio l’olio di mandorle, una volta alla settimana. Non esagerate perché la sua azione è piuttosto aggressiva sulla pelle.

Rigenerante piedi

Il sale ha un’azione rigenerante per i vostri piedi. Immergeteli in acqua calda con una manciata di sale e lasciateli in ammollo per circa 15-20 minuti.

Esfoliante viso

Il sale può essere impiegato anche come esfoliante per il viso. Applicatelo con massaggi circolari e lenti: vi aiuterà ad eliminare le cellule morte.

Contro l’acne

Il sale è un ottimo alleato contro l’acne. Mescolate due cucchiaini di sale e due di acqua: applicate il composto denso che otterrete sulla zona in cui sono presenti i brufoli e lasciatelo agire quanto più tempo potete e poi risciacquate.