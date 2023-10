Come usare il pantenolo sulla pelle

I l pantenolo, grazie alle sue numerose proprietà lenitive e rigeneranti, oltre a essere un toccasana per i capelli, è benefico anche per la pelle. Ecco come usarlo al meglio.

Che cos’è il pantenolo

Il pantenolo è un derivato della vitamina B (provitamina B5). Applicato sulla pelle aiuta a idratarla, a stimolare il ricambio delle cellule cutanee ,ad alleviare rossore e prurito. È un umettante, molto efficace nel mantenere la pelle morbida ed elastica. Stimola la proliferazione dei fibroblasti e per questo viene considerato anche un ottimo anti-age.

Per quali tipi di pelle è consigliato

Trattamenti con il pantenolo sono particolarmente consigliati per le pelli secche, disidratate e sensibili ma anche per lenire una pelle arrossata, come per esempio quella dei bimbi.

Come applicarlo

Il pantenolo può essere trovato in molti tipi di prodotti skincare. Utilizzato in prodotti leave-on come creme idratanti, sieri, tonici e lozioni per il corpo, fornisce il massimo beneficio perché ha più tempo per interagire con la pelle, mantenendola morbida, idratata ed elastica. Va bene anche applicato nelle formule a risciacquo come i detergenti viso, poiché ha un effetto idratante e condizionante per la pelle.

Combatte l’acne

Il pantenolo, grazie alle sue proprietà lenitive, è ottimo per combattere l’acne. Fate attenzione però alla formulazione della base del prodotto in cui è incorporato il pantenolo. Se la vostra pelle è soggetta a imperfezioni, evitate i prodotti a base di pantenolo che si trovano in creme pesanti, occlusive e ricche, perché potrebbero aggravare l’acne.