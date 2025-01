Se sei alla ricerca di un make-up semplice e minimalista, potresti ispirarti al trend “Satin skin make-up”, che da un po’ di mesi è virale sui social network. Il trucco che rende la “pelle di raso” è l’ideale per chi vuole valorizzare le sfumature naturali del suo viso e rifiuta gli strati troppo pesanti e intensi di fondotinta e trucco.

Un viso radioso

Il Satin skin make-up dona alla pelle un aspetto sano e radioso con una finitura satinata. Il tuo viso apparirà luminoso come la rugiada, ma allo stesso tempo la pelle avrà un aspetto morbido e naturale.

Satin skin, no agli eccessi

Il trend della “pelle di raso” è un giusto compromesso per chi ama apparire il più naturale possibile, ma allo stesso tempo vuole sentirsi in ordine e sfoggiare una pelle luminosa. Inoltre, piace a chi è ormai stanca di quei make-up basati su un uso eccessivo di prodotti e fondotinta che danno al viso un aspetto innaturale.

La parola d’ordine è semplicità. Via, dunque, gli strati spessi e pesanti di trucco, abolito l’“effetto maschera”. Il trend Satin skin mette al centro dell’attenzione una pelle sana e curata. Ecco perché, per poterlo realizzare, il primo passo è dedicare il giusto tempo alla preparazione della pelle, che deve apparire il più possibile liscia e naturale.

Come realizzare il satin skin make-up

Inizia con la tua skincare quotidiana: detergi bene la pelle e applica la giusta idratazione. Puoi procedere con siero e crema idratante, con i prodotti che preferisci e dei quali apprezzi gli effetti benefici. Quanto all’applicazione del make-up, su TikTok è pieno di tutorial dove molte donne mostrano come procedono per ottenere la “pelle di raso”.

Usa un fondotinta trasparente

In linea generale, per ottenere un aspetto radioso, puoi utilizzare un primer illuminante come base e poi passare il fondotinta liquido e magari trasparente, in modo da valorizzare il naturale colorito della tua pelle.

Lo scopo non è colorare il viso, ma esaltare la naturale bellezza della tua pelle, dandole un aspetto morbido come la seta. Per migliorare il bagliore, puoi utilizzare un evidenziatore sui punti più alti del viso, sotto le sopracciglia, sugli angoli interni degli occhi e sugli zigomi.