Vuoi lasciarti alle spalle il grigiore invernale accumulato sulla pelle? Bisogna solo sintonizzarsi con la natura che si sta risvegliando e puntare su una skincare di primavera. Quale? Quella a base di prodotti con principi attivi di origine vegetale estratti da fiori e piante. «Da un lato, questi ingredienti lavorano in sinergia tra loro, favorendo un’azione delicata, ma efficace. Dall’altro, l’idea dei cosmetici green trasmette una sensazione di benessere che va oltre la semplice beauty routine» conferma Sara Colombari, estetista. E allora buttati sul verde: noi ti diamo cinque motivi per farlo.

1) Con la skincare di primavera stimoli la rigenerazione

La ripresa della vita all’aria aperta può segnare un risveglio brusco per la pelle che, se non viene protetta, tende a diventare più sensibile. «Per la skincare di primavera ci vogliono prodotti a base di fitoestratti con potere sia rivitalizzante sia lenitivo» suggerisce Carla Cimmino, biologa e cosmetologa. «Per esempio, l’aloe vera, grazie ai polisaccaridi e alle vitamine, riduce gli arrossamenti, idrata in profondità e stimola il rinnovamento cellulare. La centella asiatica aumenta la produzione di collagene, migliora la circolazione, e quindi l’ossigenazione dei tessuti, ed è antiossidante. Anche l’estratto di uva rossa combatte i radicali liberi». Altri fitoestratti top: la rosa mosqueta che, ricca di acidi grassi essenziali e vitamina A, aiuta a ridurre i segni dell’età, e la calendula, lenitiva e rigenerante.

2) Con la skincare di primavera risvegli il buonumore

«Le profumazioni delicate di molti cosmetici, come quelli arricchiti con essenze floreali, hanno un impatto positivo anche a livello sensoriale ed emozionale, grazie ai benefici dell’aromaterapia» osserva Sara Colombari. «Applica il prodotto con un massaggio rilassante, eseguendo movimenti lenti e profondi, mentre inspiri con calma». Ancora più efficace è l’impacco aromatico: stendi una maschera con estratti profumati, poi appoggia sul viso un piccolo asciugamani inumidito con acqua tiepida e riscaldato al microonde per qualche secondo. Le essenze profumate si sprigioneranno con più intensità. «Altro tip: vaporizza un’acqua floreale prima della skincare o durante la giornata per avvertire una sensazione di benessere» suggerisce l’estetista. Per una seduta fai-da-te di aromaterapia versa qualche goccia di olio essenziale di un fitoestratto già presente nella tua crema (come lavanda, geranio o camomilla) su un dischetto di cotone, avvicinalo al viso, chiudi gli occhi e inala il profumo. Oppure miscela l’essenza con qualche goccia di olio vegetale (per esempio di mandorla) e applicalo sul décolleté. Il calore della pelle rilascerà l’aroma, che persisterà a lungo.

Foto: Julie Meme

3) Con la skincare di primavera abbracci la filosofia green

I prodotti che racchiudono estratti botanici danno la preferenza a materie prime di origine biologica. Ma non solo. «Per l’estrazione dei principi attivi vegetali si usa un metodo “dolce” a base di anidride carbonica supercritica, che preserva le molecole attive. E risulta anche molto più sostenibile perché non rilascia residui chimici e perché avviene a basse temperature» spiega la cosmetologa Carla Cimmino. «Altri metodi di estrazione privilegiati per trattare piante e fiori sono gli ultrasuoni e le microonde: entrambi riducono l’utilizzo di energia, lo spreco di materia prima e l’uso di solventi. A proposito di questi ultimi, vengono privilegiati acqua, glicerina e oli di origine biologica. Ci sono poi tecnologie green come la fermentazione naturale a opera di lieviti e batteri, capace addirittura di potenziare i principi attivi» aggiunge l’esperta.

4) Con la skincare di primavera proteggi la barriera del viso

Modificare la skincare di primavera significa anche alzare la protezione della pelle. Per mantenere al meglio il film idrolipidico cutaneo, puoi usare i principi attivi estratti dai petali. «Quelli della rosa, per esempio, sono ricchi di acidi grassi essenziali e ceramidi, componenti chiave della barriera di protezione naturale. L’iris, invece, ha un’azione umettante, ossia trattiene l’acqua in superficie, rallentando la disidratazione» puntualizza la cosmetologa Cimmino. Altri fiori ad azione protettiva sono la calendula che stimola la produzione di lipidi cutanei, la camomilla, che riduce la perdita di acqua, e il fiordaliso, decongestionante e idratante».

Foto: Julie Meme

5) Con la skincare di primavera sfrutti principi attivi concentrati

Falso mito: i cosmetici a base vegetale sarebbero meno efficaci di quelli tradizionali. «Non è così» spiega Cimmino. «La loro efficacia è garantita dai più moderni metodi di estrazione, che non alterano i principi attivi; dalla qualità delle materie prime, sempre scelte con attenzione; dallo stadio di maturazione delle piante, utilizzate quando raggiungono il pieno del loro potere; dalla concentrazione elevata di principi attivi. Ma anche dalle tecnologie applicate: alcune sostanze, per esempio, penetrano meglio nella cute grazie all’incapsulamento in liposomi, che fanno arrivare i principi attivi dove servono.

Scopri i fiori dai super poteri

Bellissimi e profumati, ma anche preziosi per la tua skincare: ecco quattro tra i fiori più usati ed efficaci in creme & Co.

Rosa: ha azione protettiva, antiossidante e lenitiva. Si può utilizzare come olio, acqua aromatizzata o come estratto di petali.

Orchidea: stimola la produzione di collagene, ha azione antietà e preserva l’idratazione cutanea. Perfetta per le pelli mature.

Camelia: sotto forma di olio, è elasticizzante, ricca di vitamina A, che stimola la rigenerazione cellulare, ed E, ad azione antiossidante.

Lavanda: il suo olio essenziale ha tante proprietà, perché è decongestionante, astringente, rivitalizzante. In più favorisce il relax, un plus da sfruttare per aumentare il benessere.

