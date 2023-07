H ai un tatuaggio nuovo? La protezione solare è d'obbligo più che mai. Soprattutto se stai al mare. In 3 domande ecco i consigli di Lucille Ninivaggi, tattoo artist di fama internazionale, per mantenere i tuoi disegni a fior di pelle sempre intensi e perfetti.

Tatuaggio: ultime tendenze

Con il 13 per cento della popolazione che ha fatto almeno un tatuaggio, siamo il Paese più tatuato del mondo. Di recente il lettering è tornato a cavalcare la scena, ma il vero boom è quello dei tatuaggi personalizzati, con disegni fatti su misura per esprimere uno stato d’animo o, magari, un ricordo. Definitivamente out tribali (sostituiti dalla fascia del guerriero sul braccio, come porta il calciatore Dybala) salgono infine i tattoo ultra sottili, che si vedono sempre più spesso su polsi, mani e piedi. Qualunque sia il tipo di disegno preferito, è importante sapere che al sole va protetto con attenzione.

Quali sono le precauzioni da prendere al mare se il tatuaggio è appena fatto?

«Per due settimane, vanno evitati non solo bagni in mare, ma anche piscina e bagno turco» avvisa Lucille Ninivaggi, tattoo artis. «Anche l’igiene quotidiana è importantissima: la zona va detersa solo con formule neutre e prive di profumo e mantenuta costantemente idratata. Basta rispettare queste due regole per proteggere il tatuaggio. In realtà l’idratazione è importante tutto l’anno, ma per i tattoo nuovi ancora di più: quindi ricorda di aumentare le dosi di crema. Quali formule usare? Bene quelle a base di oli e burri naturali che hanno un’azione lenitiva e allo stesso tempo ripristinano il film idrolipidico».

La protezione al sole con un tattoo cambia?

«Il sole, è bene saperlo, non è amico dei tatuaggi» mette in guardia l’esperta. «I raggi Uv tendono a schiarire i pigmenti d’inchiostro che poco a poco perdono d’intensità. Una crema con filtro 50+ è consigliata sempre, per tattoo vecchi o nuovi. Se il tatuaggio è recente, dopo le due settimane di cura, si può ricominciare a prendere il sole riapplicando però più volte al giorno la protezione».

Ci sono zone del corpo più sensibili che rischiano di irritarsi più di altre con il tatuaggio?

«Ogni zona richiede accorgimenti diversi a seconda dello spessore della pelle e, in base a questo, ci si comporta di conseguenza» spiega Ninivaggi . «Ma tutto il corpo può essere tatuato. Irritazioni da tatuaggio? Tutto dipende dalla mano di chi tatua, quando il lavoro è eseguito in modo corretto non ci sono problemi di sensibilità».

Nel beauty-case i prodotti su misura per il tatuaggio

Come mettere al riparo il più possibile i tuoi tatuaggi? I dermatologi suggeriscono di applicare su tutto il corpo una crema solare 50+ e poi, sopra, sulla zona tatuata, sovrapporre anche una protezione in stick.

Arricchita con antiossidanti e vitamina E, Crema Solare SPF 50+ Tattoo di Prep (14,95 euro) protegge il colore del tatuaggio.

La formula su misura di Cicalfate+ Idratante Ristrutturante Post-Chirurgia o Tatuaggio di Eau Thermale Avène (14,50 euro, in farmacia) lenisce e ristruttura la pelle.

Mentre protegge, Aloe Crema Solare Spf 50+ di Equilibra (16,90 euro) idrata la pelle delicata.

Senza sapone, Bepanthenol Tattoo Detergente Delicato di Bayer (11,50 euro, in farmacia) non irrita la zona interessata.

Sun Secure Easy Stick SPF 50+ di Svr (13,50 euro, in farmacia) assicura una super protezione grazie alla sua formula a base di filtri minerali.