«Da gennaio inizio la dieta» è uno dei propositi più dichiarati durante il cenone di Capodanno, ma purtroppo è anche fra i più disattesi. Durante le festività esagerare a tavola è abbastanza inevitabile, il problema è che non sempre durante l’anno si riesce a tornare al peso forma precedente. Una recente ricerca condotta negli Stati Uniti ha evidenziato quanti chili di troppo vengono accumulati dagli americani durante le festività senza essere successivamente smaltiti attraverso diete specifiche o attività fisica.

Il sondaggio Usa: 10 chili in più dalle ultime festività

Lo studio, condotto da Talker Research per Herbalife, ha analizzato quanto gli americani si allontanano dalle buone abitudini alimentari durante il periodo delle festività e quali conseguenze questo comporta a lungo termine. Circa un quarto dei 2.000 intervistati ha ammesso di portare ancora con sé i chili presi tra Natale e Capodanno del 2023, con una media di ben 10 chili in più. La situazione, secondo il sondaggio, potrebbe peggiorare ulteriormente in occasione delle festività che si stanno avvicinando: gli americani coinvolti nella ricerca prevedono di guadagnare altri 2,7 chili prima della fine dell’anno.

Abitudini alimentari fra pranzo di Natale e cenone di fine anno

Secondo il sondaggio, denominato Holiday Healthy Habits (Sane abitudini per le feste), la metà degli americani intervistati ha dichiarato di sentirsi meno in salute del solito con l’avvicinarsi della fine dell’anno, mentre il 43% ha affermato di usare la fine dell’anno come scusa per rimandare un’alimentazione sana.

Differenze tra generazioni in vista del cenone

Il sondaggio ha evidenziato che i giovani, in particolare della Generazione Z, sono i più inclini a trascurare la dieta a causa delle festività. Infatti, il 64% dei membri della Gen Z ha dichiarato di usare questo periodo come scusa per non seguire una sana alimentazione, rispetto al 43% della Generazione X.

Cedere alla tentazione delle festività

Molti americani, secondo la ricerca, tendono a mettere in pausa le loro sane abitudini per godersi appieno le feste. Il 62% degli intervistati ha affermato che il periodo di fine anno è più piacevole se non si preoccupano troppo del peso o delle abitudini alimentari. Anche qui, i più propensi a pensarla così sono i giovani: il 72% della Gen Z contro il 61% della Gen X. Quest’anno, in particolare, il 37% degli intervistati si è sentito più incline a cedere alla tentazione di mangiare cibi calorici rispetto ad altri anni, con una percentuale che sale al 52% nella Gen Z, mentre solo il 38% della Gen X ha riscontrato lo stesso comportamento.

Le motivazioni dietro i peccati di gola

Le ragioni dietro questa maggiore propensione a “sgarrare” sono diverse. Il 40% degli intervistati ha dichiarato di essere più disposto a godersi il momento con l’avanzare dell’età. Inoltre, il 31% ha ammesso che la gratitudine per il tempo passato con famiglia e amici rende più difficile mantenere il controllo. Altri fattori, come le preoccupazioni economiche (26%) e lo stress per gli eventi attuali (25%), tra cui le elezioni presidenziali (22%), influiscono ulteriormente sulla decisione di concedersi più indulgenti durante le feste.

Il proposito per il 2025 durante il cenone

Nonostante l’abbandono delle buone abitudini durante le festività, molti americani sono determinati a iniziare il nuovo anno con un cambio di rotta. Il 65% degli intervistati ha dichiarato di voler adottare abitudini più sane nel 2025, anche se si prevede che ci vorranno circa 18 giorni prima di iniziare a rispettarle o di intraprendere nuove abitudini.

Gli altri buoni propositi per il nuovo anno

Il 36% degli intervistati ha anche dichiarato di voler fissare dei buoni propositi per il nuovo anno, un dato in calo rispetto al 47% del 2024. Tra coloro che pianificano di fare dei buoni propositi, i più comuni sono: mangiare in modo più sano (51%), risparmiare denaro (47%), fare più esercizio fisico (46%), concentrarsi sulla cura di sé (40%) e migliorare la qualità del sonno (38%). Questi propositi sono simili a quelli del 2024, anche se con qualche piccola variazione nell’ordine.

Trucchi per non abbuffarsi durante le feste

Anche se le tentazioni durante le festività sono forti, alcuni semplici trucchi possono aiutare a non esagerare con il cibo. Innanzitutto è essenziale non arrivare troppo affamati ai pranzi delle festività per evitare l’inevitabile effetto abbuffata. Un’altra regola, che dovrebbe essere sempre valida, è bere molta acqua durante il giorno e non esagerare con gli alcolici duranti i pasti. Se puoi, evita i bis. Concediti naturalmente qualche dolce, ma limita le quantità. E infine non perdere mai di vista l’obiettivo delle feste che rimane in primo luogo godere il tempo con le persone che ami.

