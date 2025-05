Perdere peso può essere difficile, ma a volte è necessario. Non è solo una questione di vanità, ne va di mezzo anche la salute. Di diete che possano aiutarti a raggiungere l’obiettivo senza perdere il gusto del cibo ce ne sono parecchie, anche se è bene ricordare che è sempre meglio farsi seguire da un medico, soprattutto nel caso in cui i chili da perdere sono numerosi. Spesso poi, guardando le celebrità, viene da chiedersi quale sia il loro segreto per essere in forma, o come abbiano fatto a ritrovare la linea. Alcune di loro hanno raccontato quali sono i loro assi nella manica, dal pesce essiccato e i 7 litri d’acqua di Roberto Bolle alla dieta liquida di Federica Pellegrini.

Roberto Bolle: 7 litri d’acqua e pesce essiccato

Roberto Bolle ha compiuto 50 anni da poco e il suo fisico è tonico e muscoloso. Ma come fa a mantenersi sempre così informa? Il danzatore ha rivelato di non mangiare carne da 15 anni e di aver ridotto al minimo il consumo di pasta e carboidrati, che ha sostituito con riso e farro. La sua dieta prevede pesce, soprattutto quello essiccato che usa come snack, uova, frutta secca e semi. Ma il vero segreto è semplice come l’acqua: ne beve dai 5 ai 7 litri ogni giorno. Non rinuncia poi a un piccolo peccato di gola: il cioccolato fondente al 75% è la sua tentazione irresistibile. A riprova del fatto che per avere un corpo asciutto non è necessario fare grosse rinunce in fatto di dolci.

Federica Pellegrini e la dieta liquida

Dopo la gravidanza, Federica Pellegrini ha sentito l’esigenza di rimettersi in forma. L’ex nuotatrice ha spiegato al magazine Benessere di aver ripreso a fare attività fisica già dopo i primi mesi di allattamento, e di aver fatto attenzione all’alimentazione. Il suo segreto è di fare, di tanto in tanto, un giorno di dieta liquida, cioè con consumo esclusivo di alimenti come centrifughe, succhi e minestre. «Mi permette di sentirmi più leggera e di fare un piccolo reset a livello digestivo, soprattutto nei periodi più stressanti quando ho bisogno di più energia» ha spiegato l’ex nuotatrice. Per il resto del tempo, cerca di mangiare tutto, facendo attenzione a variare e a non esagerare con le quantità. Proteine, pesce e carne bianca non mancano mai sulla sua tavola, ma nemmeno la giusta dose di carboidrati e verdure.

La dieta Meta ha permesso a Noemi di perdere 15 kg. Il regime combina educazione alimentare, supporto psicologico e allenamento con il metodo Tabata. A livello alimentare, alla base ci sono cibi ricchi di proteine, grassi sani e carboidrati a basso indice glicemico, eliminando invece quelli processati e gli zuccheri raffinati. Non ci sono limitazioni sul modo in cui cucinarli, e sono concesse anche piccole trasgressioni. Quello che fa sì che si perda peso è inizialmente il controllo delle quantità e le associazioni giuste tra gli alimenti, ma sul lungo periodo ciò che funziona è la ridefinizione del rapporto col cibo. A questo è stato affiancato un tipo di allenamento che prevede 20 secondi di esercizio a massima intensità seguiti da 10 secondi di riposo, ripetuti per 8 volte, per un totale di 4 minuti.

Verdura e proteine magre per Geppi Cucciari

Per perdere peso, Geppi Cucciari si è fatta seguire da un professionista che ha creato per lei un regime alimentare specifico. Si tratterebbe di una dieta simile alla Dunkan, ma meno complessa. Alla base ci sono carne, pesce e uova oltre a verdure a basso indice glicemico. Dopo 6 settimane l’attrice ha potuto reintrodurre in modo graduale alcuni latticini, pane e pasta e la frutta più zuccherina. All’alimentazione ha associato un allenamento costante e intenso, finalizzato sia al consumo di calorie che a tonificare i muscoli.

La dieta estrema di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa recentemente ha mostrato su social il suo dimagrimento estremo: meno 10 kg in un solo mese. Il suo è stato un regime alimentare drastico e fai da te: «una dieta che mi sono creata personalmente in base al mio metabolismo e alle mie necessità, che sono specifiche per il mio caso», ha precisato, ribadendo di non voler essere un esempio da seguire e di farsi sempre consigliare da un medico in questi casi. Per perdere peso, ha mangiato a pranzo uova e insalata. A cena 5 cucchiai di yogurt greco light, con aggiunta di miele e frutti rossi. Al mattino una bella centrifuga e per spezzare la fame un melone.

Allenamento e pasti controllati sono il segreto di Laura Pausini

Anche Laura Pausini poco tempo fa mostrato sui social la sua nuova forma fisica. Il dimagrimento è stato importante, la cantante ha perso 15 chili, ma nel suo caso è avvenuto nell’arco di un anno. Si è fatta seguire da un dietologo e ha raccontato: «Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza». Insomma: attenzione a cosa si mette nel piatto, perseveranza e pazienza sono stati i suoi segreti vincenti.

