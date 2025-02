Se stai cercando di migliorare la tua salute intestinale, probabilmente avrai fatto scorta di alimenti ricchi di fibre come frutta e verdura o cibi fermentati, ad esempio yogurt e crauti. C’è però un altro valido alleato che forse non conosci ed è rappresentato dalle spezie. Sebbene siano solitamente utilizzate per insaporire e dare colore ai nostri piatti, possono apportare notevoli benefici per la salute, compresi quelli che coinvolgono l’intestino.

Curcuma, l’alleata dell’intestino

Quando si parla di salute intestinale e spezie, vale la pena menzionare la curcuma, sottolinea la dottoressa Kristen Lorenz, dietologa specializzata. Ciò è dovuto principalmente alla capacità della curcuma di combattere l’infiammazione grazie al composto principale della spezia: la curcumina. «La curcumina aiuta a proteggere il rivestimento intestinale, responsabile dell’assorbimento dei nutrienti essenziali mantenendo tossine e germi cattivi fuori dal tratto digerente», spiega Lorenz. «Gli effetti antinfiammatori della della curcuma aiutano anche a ridurre il rischio di condizioni digestive infiammatorie, come la malattia infiammatoria intestinale (IBD) e la sindrome dell’intestino permeabile», aggiunge la dietologa.

I benefici per la salute dell’intestino

La curcuma apporta benefici anche ai batteri intestinali, cruciali per salute intestinale. «Promuove la crescita di batteri benefici, come Bifidobacterium e Lactobacillus, inibendo al contempo i patogeni dannosi – spiega ancora Lorenz -. Questa doppia azione aiuta a mantenere un ecosistema intestinale equilibrato, importante per la digestione, l’assorbimento dei nutrienti e la regolazione immunitaria».

In ultimo la curcuma stimola la produzione di bile, il liquido prodotto dal fegato. «La bile è fondamentale per scomporre i grassi e assorbire le vitamine liposolubili, che includono le vitamine A , D, E e K», afferma Lorenz. Inoltre, «un flusso biliare aumentato aiuta a mantenere un microbioma sano riducendo i batteri nocivi nell’intestino tenue e supportando la digestione», continua.

Nell’elencare tutti i benefici della spezia, Lorenz precisa che gli effetti positivi della curcuma sono cumulativi piuttosto che immediati: «La salute intestinale dipende da molti fattori, tra cui l’assunzione di fibre, l’idratazione, la gestione dello stress e la varietà nella tua dieta». Tuttavia, la curcuma può certamente dare una mano, soprattutto se abbinata ad altre abitudini salutari come mangiare prebiotici e probiotici e ridurre l’assunzione di cibi altamente trasformati.

Ricette sfiziose a base di curcuma

La curcuma viene solitamente impiegata in piccole quantità per insaporire i piatti. Vediamo come aggiungerla alle nostre ricette beneficiandone in salute intestinale.

Cucinala con le uova

Aggiungi la curcuma alle uova strapazzate o alla pastella per la quiche. Se preferisci la frittata, sbatti semplicemente le uova con la curcuma e cuoci come al solito.

Provala con l’hummus

La curcuma può essere utilizzata per dare un sapore unico al tuo hummus. «Mescola ceci arrostiti, tahini, olio d’oliva, aglio, curcuma e un pizzico di cumino per uno spuntino veloce e amico dell’intestino», suggerisce Lorenz. Servilo come salsa con verdure crude o spalmalo sul pane.

Aggiungila ai frullati

Se il sapore della curcuma è troppo intenso per i tuoi gusti, prova a mescolarla con frutta dolce. In un frullato combina la curcuma con mango e banana, insieme a kefir (ricco di probiotici) e pepe nero. E se hai voglia di una bevanda calda prepara un tè alla curcuma.

Mischiala alla vinaigrette

Quando prepari la vinaigrette, arricchiscila con un pizzico o due di curcuma. È particolarmente gustosa se aggiunta alla vinaigrette al miele, per un condimento leggero alla tua insalata. Oppure puoi versare la vinaigrette sulle verdure arrostite o in una ciotola con cereali per un pasto sostanzioso e saporito.

Leggi anche Dalla noce moscata al pepe, ecco le spezie che fanno bene alla pelle

Leggi anche Come verificare se le nostre spezie sono andate a male: ecco i metodi infallibili