Yoga sulla sedia: i benefici e come si fa

E cco gli esercizi che si possono fare a casa e anche in ufficio. Perfetta per i principianti o per chi ha una mobilità limitata, questa disciplina fa bene al corpo e alla mente

Ti sei mai sentita stanca, stressata o dolorante dopo una lunga giornata di lavoro davanti al computer? Se la risposta è sì, allora forse dovresti provare lo yoga sulla sedia. Si tratta di una pratica semplice e accessibile a tutti, che ti permette di rilassare il corpo e la mente senza bisogno di un tappetino, di un abbigliamento particolare o di molto spazio. Bastano pochi minuti.

Cos’è lo yoga sulla sedia

Lo yoga sulla sedia è una forma di yoga adattata per essere eseguita su una sedia, anziché sul pavimento. Si basa sui principi dello yoga tradizionale, ma con alcune modifiche per renderlo più facile e sicuro per chi ha problemi di mobilità, equilibrio o salute.

Lo yoga sulla sedia consiste in una serie di esercizi di respirazione, riscaldamento, allungamento, rafforzamento e rilassamento, che coinvolgono tutto il corpo, dalla testa ai piedi. Gli esercizi possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze e capacità, e possono essere fatti in qualsiasi momento della giornata, anche durante una pausa dal lavoro.

Quali sono i benefici dello yoga sulla sedia

Lo yoga sulla sedia offre numerosi benefici sia fisici che mentali. Infatti, può aiutare a migliorare la postura e la circolazione sanguigna, a ridurre le tensioni muscolari e le rigidità articolari. Inoltre è utile per prevenire e alleviare i dolori alla schiena, al collo e alle spalle. Tra gli altri benefici fisici ci sono: l’aumento della flessibilità e della mobilità, il rafforzamento dei muscoli e delle ossa, la stimolazione del sistema immunitario e del metabolismo e la regolazione della pressione arteriosa e del battito cardiaco.

Diversi anche i benefici a livello mentale. Lo yoga sulla sedia aiuta a ridurre lo stress e l’ansia, migliora l’umore e lo sviluppo della consapevolezza e della concentrazione.

Come si fa lo yoga sulla sedia

Per farlo basta una sedia stabile e comoda, senza braccioli o ruote, e un po’ di tempo a disposizione. Fai in modo di indossare un abbigliamento comodo e che ti permetta di muoverti liberamente. Poi siediti con la schiena dritta, le spalle rilassate, i piedi appoggiati a terra e le ginocchia allineate alle caviglie.

Respira profondamente e lentamente, gonfiando l’addome quando inspiri e svuotandolo quando espiri. Inizia con alcuni esercizi di riscaldamento, come ruotare la testa, le spalle, le braccia, le mani, le gambe e i piedi. Ecco sette posizioni che potresti provare.

Sedia Aquila

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, alza la gamba destra e incrocia la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Piega il busto in avanti e passa le braccia dietro lo schienale della sedia. Afferra lo schienale con le mani e cerca di stare dritta. Tieni la posizione per 30 secondi o un minuto e poi cambia gamba.

Piegamento in avanti della sedia

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, stendi le braccia in alto e piega il busto in avanti, portando il petto sulle cosce. Cerca di stare dritta mentre tocchi il pavimento con le mani. Tieni la posizione per 30 secondi o un minuto.

Torsione della sedia

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, gira il busto a destra, mettendo la mano sinistra sullo schienale della sedia e la destra sul sedile. Poi, gira il busto a sinistra, mettendo la mano destra sullo schienale della sedia e la sinistra sul sedile. Tieni ogni lato per 30 secondi o un minuto.

Yoga sulla sedia: Guerriero di carne I

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, alza la gamba destra e metti il piede destro sul sedile della sedia. Poi, gira il busto a sinistra e alza il braccio sinistro. Cerca di stare dritta mentre tocchi il pavimento con la mano destra. Tieni la posizione per 30 secondi o un minuto e poi cambia gamba.

Guerriero di carne II

Siediti con i piedi a terra, le mani sulle gambe e le spalle contro lo schienale. Poi, alza la gamba destra e metti il piede destro sul sedile della sedia. Poi, gira il busto a sinistra e stendi il braccio sinistro di lato all’altezza delle spalle. Cerca di stare dritta mentre tocchi il pavimento con la mano destra. Tieni la posizione per 30 secondi o un minuto e poi cambia gamba.

Torsione spinale della sedia

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, gira il busto a destra, mettendo la mano sinistra sullo schienale della sedia e la destra sul sedile. Poi, gira il busto a sinistra, mettendo la mano destra sullo schienale della sedia e la sinistra sul sedile. Tieni ogni lato per 30 secondi o un minuto.

Montagna seduta

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, alza la gamba destra e metti il piede destro sul sedile della sedia. Poi, gira il busto a sinistra e stendi il braccio sinistro in alto. Cerca di stare dritta mentre tocchi il pavimento con la mano destra. Tieni la posizione per 30 secondi o un minuto e poi cambia gamba.

Braccia d’aquila

Siediti con i piedi a terra e le mani sulle gambe. Poi, alza il braccio destro e metti il gomito destro sopra il gomito sinistro. Poi, gira il busto a destra e stendi il braccio sinistro di lato all’altezza delle spalle. Cerca di stare dritta mentre tocchi il pavimento con la mano sinistra. Tieni la posizione per 30 secondi o un minuto e poi cambia braccio.