Maternity Blues e depressione post partum: quali differenze?

L a Maternity Blues è un sintomo molto comune dopo il parto ed è temporanea. Non è considerata un problema mentale come la depressione post partum

Sei appena diventata mamma e hai forti sbalzi d’umore? Niente paura, è la Maternity Blues e la maggior parte delle madri la sperimenta. Non è considerata una malattia psichiatrica come la depressione post partum. Vediamo insieme le differenze.

Cos’è la Maternity Blues

La Maternity Blues è un sintomo post partum come i dolori o il sanguinamento che possono seguire al parto. È estremamente comune: si stima che dal 50% all’85% delle neomamme la sperimenti.

Le cause della Maternity Blues

Nessuno sa con certezza cosa causi la Maternity Blues. Tra le molteplici cause, c’è sicuramente il cambio ormonale. Quando sei incinta, il tuo corpo produce grandi quantità di estrogeni e progesterone per sostenere la gravidanza e aiutare il tuo bambino a crescere. Entro le prime 24 ore dopo la nascita, i livelli di questi ormoni precipitano rapidamente ai livelli pre-gravidanza. Intanto ad aumentare sono gli ormoni che supportano l’allattamento, la prolattina e l’ossitocina. Questa “rivoluzione” nella composizione ormonale può causare cambiamenti d’umore.

Disturbi del sonno e modifica della routine

Dare alla luce un bambino è una delle esperienze fisiche più intense che il tuo corpo possa mai sopportare. È normale che tu sia esausta dopo il parto. In più, appena nato, il tuo bebè non avrà ancora imparato la differenza tra notte e giorno e potrebbe piangere a tutte le ore. Ciò potrebbe portarti a stati d’animo irritabili e disorientamento.

Un cambio d’identità

A cambiare sarà tutta te stessa. Da donna che riesce a controllare (quasi) tutto a mamma alle dipendenze del nuovo arrivato, la tua nuova identità potrebbe sconvolgerti inizialmente.

I sintomi della Maternity Blues

Tra i sintomi più comuni ci sono sbalzi d’umore, ansia, irritabilità, difficoltà ad addormentarsi e a mangiare, crisi di pianto. Anche se sono lievi non significa che sia facile superarli. Per farlo, parlane con la tua famiglia, fatti aiutare nelle faccende quotidiane, esci almeno una volta al giorno, limita altre situazioni stressanti, prova a mangiare e dormire con regolarità.

Le differenze con la depressione post partum

Una delle distinzioni più importanti tra la Maternity Blues e i disturbi dell’umore postpartum come la depressione, l’ansia e la psicosi, è che la prima è temporanea. I sintomi di solito scompaiono entro due settimane dopo il parto. In generale poi non interferiscono con la tua capacità di prendere cura di te stesso e del tuo bambino.

I sintomi della depressione post partum

La depressione postpartum colpisce fino a 1 donna su 5. Condivide alcuni degli stessi umori della Maternity Blues, ma i sintomi sono generalmente più intensi e inquietanti. Per esempio, la rabbia, i pensieri ossessivi e di autolesionismo, l’insonnia e gli incubi, la difficoltà a legare con il tuo bambino, l’intorpidimento del corpo. Se hai questi sintomi, chiama subito il medico o l’ostetrica. È importante affrontare rapidamente la depressione postpartum prima che peggiori.