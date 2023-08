Scopri se stai sacrificando troppo te stessa per fare felici gli altri

S e anche tu pensi di esserti persa qualcosa in questa perenne corsa a soddisfare i bisogni degli altri, prova a fermarti a riflettere su questi comportamenti. E a riscoprire chi sei veramente...

Noi donne tendiamo a fare così, stiamo sempre sacrificando noi stesse per far felici gli altri. Il nostro compagno, i nostri figli, i nostri genitori vengono prima delle nostre esigenze. Ciò che gli altri vogliono o si aspettano da noi diventa la guida delle nostre azioni. Si inizia con una piccola rinuncia che sembra banale ma non lo è. E si arriva in alcuni casi a dimenticare chi siamo veramente.

Se anche tu senti di esserti persa qualcosa di te stessa in questa perenne corsa a soddisfare i bisogni degli altri, prova a fermarti a riflettere. E a ricordarti che è sempre il momento per tornare a riscoprire la tua identità senza più scuse o giustificazioni per nessuno. Solo così sarai davvero felice.

I segnali che stai sacrificando troppo te stessa

Ci sono delle azioni che potrebbero significare qualcosa di sbagliato nel tuo comportamento. Non va bene sacrificare te stessa per rendere felici gli altri perché il rischio è quello di perdere la tua di felicità. Non è detto che se fai qualcuna di queste azioni stai sbagliando. Ma devi volerla fare tu davvero, non perché la società, spesso ancora troppo patriarcale, si aspetta questo da te.

Sei l’unica a fare sacrifici nella tua relazione

È giusto e normale fare sacrifici in una relazione. Del resto, l’amore duraturo spesso si costruisce sui compromessi. Tuttavia, non devi essere l’unica a farli, sacrificando il tuo essere. Perché una relazione funzioni, dovete impegnarvi entrambi e parlare costantemente di ciò che occorre perché entrambi siate felici. Ricorda che sei una persona al di là del tuo rapporto e dei tuoi figli.

I tuoi genitori influenzano troppo le tue decisioni

Un’altra sfera d’influenza da cui non lasciarti sopraffare è quella dei tuoi genitori. È giusto ascoltarli ma non cercare la loro approvazione in tutto quello che fai. Vivi la tua vita e vedrai che loro saranno felici per te e orgogliosi di quello che sei.

La tua carriera è secondaria rispetto a quella del tuo compagno

Purtroppo gli uomini tendono ancora a guadagnare più delle donne e ciò porta queste a ritenere la loro occupazione secondaria rispetto a quella del partner. Ma è importante che la tua carriera non venga spazzata via per questo. Ricorda che non sei solo la tutto fare per la tua famiglia ma hai una tua storia professionale da far valere. Puoi essere moglie e madre ma sicuro che ti basti così? Se vuoi dedicare la tua vita a esserlo è fantastico, ma devi essere sicura di volerlo e non quello che gli altri pretendono da te.