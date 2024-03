5 modi in cui la tua mente ti inganna quando hai il cuore spezzato

D a quando è finita la tua relazione stai malissimo. Pensare a lui ti fa stare peggio, ma non riesci a farne a meno. Colpa della tua mente: ecco perché succede

La fine di una relazione è come un lutto. Hai il cuore spezzato, e senti che per te non conta nient’altro, e nessun altro. Riesci a malapena a pensare o muoverti. Ti senti lontana da tutti e sola in una nebbia di irrealtà, intrappolata nel tuo mondo in frantumi. L’unica cosa che riesci a vedere è la persona che ti ha spezzato il cuore, e il solo sentimento che riesci a provare è un dolore terribile.

Vorresti alleviare questo dolore, ma non ci riesci. Sai perché? Quando il nostro cuore è spezzato, la nostra mente riesce a ingannarci e peggiorare le cose.

Perché la mente è inaffidabile

Per smettere di soffrire, devi accettare la realtà della rottura e sforzarti di andare avanti. Devi ridurre la quantità di tempo che passi a pensare alla persona che ti ha spezzato il cuore. Diminuire la sua presenza nei tuoi pensieri e nella tua vita, lentamente ma inesorabilmente.

Peccato che la tua mente voglia fare il contrario. Vuole che tu pensi sempre a quella persona, che trattieni il dolore e non dimentichi mai chi e cosa lo ha causato. Lo vuole perché sta cercando di “proteggerti” nel modo in cui lo fa normalmente.

Pensaci: se qualcosa ti provoca dolore, per esempio una scottatura, il compito della tua mente sarà quello di ricordarti di non toccare più quello che ti ha bruciato. Quindi, ti farà ricordare sempre quanto è stato doloroso la prima volta.

Quanto più dolorosa è l’esperienza, tanto più la tua mente si adopererà per assicurarsi di non dimenticarla, in modo che non si ripeta mai più. Considerato quanto sia straziante il dolore per la fine di una relazione, la tua mente farà tutto il possibile per mantenerlo fresco nei tuoi pensieri. Di conseguenza, ti ingannerà facendoti credere tante cose sbagliate. Eccone alcune.

“Il mio ex era il migliore”

La tua mente cercherà di ricordarti le migliori qualità del tuo ex. Ricorderai solo le cose belle. Tuttavia, questa rappresentazione sbilanciata, irrealistica e idealizzata della persona che ti ha spezzato il cuore non farà altro che peggiorare il dolore che provi.

“La nostra relazione mi ha reso sempre felice”

No, non è stato così. Tanto che è finita. Ci sono stati molti momenti frustranti, fastidiosi o dolorosi e dovresti ricordare anche quelli.

“Se gli mando un messaggio, mi sentirò meglio”

La voglia di mandare sms, messaggi, chiamate o e-mail sarà molto forte. Ma fare queste cose ti farà solo sentire più disperata e bisognosa, e danneggerà la tua autostima.

“Parlare della rottura con tutti i miei amici allevierà il dolore”

No, non lo farà. Parlare di eventi emotivamente dolorosi è naturale, persino utile, se lo facciamo in modo da risolvere problemi o se lo facciamo per ottenere una convalida emotiva. Ma ripassare gli stessi dettagli ancora e ancora ti farà solo sentire peggio.

“Devo sapere perché ci siamo lasciati”

Avere una chiara comprensione del motivo per cui si è verificata una rottura è effettivamente utile. Tuttavia, poche di noi ottengono una spiegazione chiara e onesta per queste cose.

Cercare di entrare nella testa del tuo ex per capire perché le cose non hanno funzionato è una tana del coniglio. Meglio accontentarsi di “non eravamo abbastanza innamorati” o “non eravamo la coppia giusta”.