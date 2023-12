6 segnali che non sei pronta per una relazione

L e tue amiche ti dicono che sei single da troppo tempo e ti spronano a uscire, incontrare persone, innamorarti. Ma tu sei sicura di essere pronta per un nuovo amore? Se ti riconosci in una o più di queste situazioni, meglio aspettare

Sei single da un po’ e le tu amiche insistono nel dirti che dovresti uscire, incontrare qualcuno, innamorarti. Ma tu sei pronta a lanciarti in una nuova relazione? Prima di farlo, dovresti essere sicura di volerlo davvero e di essere in grado di gestire i sentimenti, le aspettative e gli eventuali compromessi che comporta una nuova storia d’amore.

A volte si cerca una relazione solo per paura di stare sole, o per riempire un vuoto interiore. Ma questo non è un buon motivo per impegnarsi con qualcuno. Ecco sei segnali che ti indicano che non sei ancora pronta per una relazione.

Non sai cosa vuoi

Se non hai le idee chiare su cosa cerchi in un partner, su quali sono i tuoi valori, i tuoi obiettivi e i tuoi sogni, è difficile che tu possa trovare una persona che ti corrisponda e ti faccia stare bene. Prima di cercare una relazione, devi conoscere te stessa e sapere cosa ti rende felice.

Non ti piaci abbastanza? Non sei pronta per una relazione

Se hai una bassa autostima, ti critichi continuamente, ti senti insicura o insoddisfatta del tuo aspetto, del tuo lavoro, della tua vita, è probabile che tu non sia pronta per una relazione. Per amare qualcuno, devi prima amare te stessa. Altrimenti rischi di dipendere emotivamente dal tuo partner, di accettare situazioni che non ti fanno bene, di non esprimere i tuoi bisogni e i tuoi desideri.

Pensi ancora al tuo ex

Se provi ancora sentimenti per il tuo ex, se pensi spesso a lui, lo contatti o controlli i suoi social, se non hai elaborato il lutto della fine della vostra storia, non sei pronta per una relazione. Iniziare un nuovo rapporto per dimenticare il precedente non è una buona idea, perché non ti permette di guarire le tue ferite e di aprirti sinceramente a un’altra persona.

Hai troppi impegni? Non sei pronta per una relazione

Sei sempre impegnata con il lavoro, gli studi, gli amici, la famiglia, gli hobby, e non riesci a ritagliarti neanche un momento per te stessa, per rilassarti, divertirti, riflettere? Non sei pronta per una relazione. Una storia d’amore richiede tempo, dedizione, attenzione, e se non sei disposta a concedere spazio al tuo partner nella tua vita, non potrai costruire un legame solido e duraturo.

Non ti fidi degli altri

Quando si subiscono delusioni, bugie, tradimenti, violenze da parte di persone che avrebbero dovuto amarci, è normale avere difficoltà a fidarsi degli altri. Tuttavia, se vuoi avere una relazione, devi essere in grado di dare fiducia al tuo partner, di aprirti, comunicare, condividere.

Se sei sempre sospettosa, gelosa, chiusa in te stessa, non potrai vivere una relazione serena e appagante.

Da sola non sei felice

Se pensi che una relazione sia l’unica cosa che ti manchi per essere felice, se ti senti incompleta, sola, vuota, se cerchi una relazione solo per riempire il tuo bisogno di affetto, di sicurezza, di approvazione, non sei pronta per una relazione.

Una relazione non è una soluzione ai tuoi problemi, ma una condivisione di gioie e di difficoltà. Per essere felice in una relazione, devi essere felice da sola.

Cosa fare se non sei pronta per una relazione

Questi sono alcuni dei segnali che ti indicano che non sei pronta per una relazione. Se ti riconosci in uno o più di questi segnali, non preoccuparti, non significa che non potrai mai avere una relazione. Significa solo che devi dedicare più tempo a te stessa, a curare le tue ferite, a coltivare i tuoi interessi, sviluppare la tua autostima e scoprire cosa vuoi dalla vita e dall’amore.

Solo così potrai essere pronta a incontrare la persona giusta per te e a vivere una relazione sana, equilibrata e felice.