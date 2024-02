Fine di una relazione, donne più inclini agli antidepressivi: lo studio

U n gruppo di studiosi ha osservato oltre 200mila persone di età compresa tra 50 e 70 anni, tutte protagoniste della fine di una relazione per vari motivi. Ecco che cosa si è scoperto

Dopo la fine di una relazione le donne sono più propense a usare antidepressivi rispetto agli uomini. Succede, soprattutto, quando si ha una certa età. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori che hanno condotto uno studio finanziato dal Consiglio europeo della ricerca e dall’Accademia di Finlandia.

Come si è svolto lo studio

Gli scienziati hanno esaminato 228.644 residenti finlandesi di età compresa tra 50 e 70 anni tra il 1996 e il 2018. Tutti avevano subito la fine di una relazione, un divorzio o un lutto tra il 2000 e il 2014.

Tra i membri del gruppo, il 33% era divorziato e il 30% aveva rotto con il proprio partner e si era trasferito, mentre il 37% era in lutto dopo la morte del partner.

Fine di una relazione: i risultati della ricerca

Lo studio, condotto dal professor Yaoyue Hu della Chongqing Medical University, ha rilevato che le donne che hanno subito una rottura hanno aumentato significativamente l’uso di antidepressivi nei quattro anni precedenti l’evento rispetto agli uomini. Il 6% di loro ha iniziato ad assumere antidepressivi, rispetto al 3,2% degli uomini.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, e sottoposto a revisione paritaria, ha anche rilevato che l’uso di antidepressivi è aumentato sia per gli uomini che per le donne nei sei mesi precedenti il divorzio. In particolare, è aumentato del 5% negli uomini e del 7% nelle donne. L’uso si è stabilizzato dopo un anno, anche se è rimasto più alto per entrambi rispetto a prima del divorzio.

La difficoltà di adattarsi a un divorzio

I ricercatori hanno spiegato che i modelli osservati per quanto riguarda l’uso di antidepressivi possono indicare che le donne trovano più difficile adattarsi emotivamente al divorzio o alla rottura di una relazione in età avanzata rispetto agli uomini.

Altri fattori che potrebbero influire sull’uso sproporzionato di antidepressivi potrebbero essere le differenze di genere nei ruoli familiari, nelle responsabilità e nello status economico.

Secondo gli studiosi, il maggiore aumento di uso di antidepressivi tra le donne, dopo lo scioglimento di una unione, possono essere correlati al fatto che i costi della separazione ricadono più pesantemente sulle donne che sugli uomini.

Fine di una relazione: aumentano i divorzi dopo i 50 anni

Lo studio ha rilevato che il divorzio dai 50 anni in su è in aumento nei paesi ad alto reddito, a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Nella maggior parte dei divorzi, le mogli si trovano ancora in una posizione finanziaria più debole rispetto ai loro mariti. Affrontare l’incertezza della propria posizione finanziaria può essere un enorme peso mentale. Non c’è, dunque, da stupirsi che l’uso di antidepressivi aumenti.