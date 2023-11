6 citazioni d’amore che in realtà sono tossiche

D a Shakespeare ai Beatles, da Dostoevskij a Emily Bronte: sicura che i loro aforismi siano tutti veritieri? Ecco le bugie più grandi che tutti usiamo, senza pensarci, su biglietti e social network

Amore è magia, farfalle nello stomaco, cene a lume di candela, foto di Instagram perfettamente filtrate e così via. Ma sarà proprio così o queste affermazioni nascondono una bugia? Quando si tratta di questo sentimento, sembra che tutti – dai cantautori ai filosofi e dai romanzieri alle celeb – abbiano qualcosa da dire. E le loro parole finiscono subito su un piedistallo e diventano “citazioni d’amore“.

Le persone adorano queste battute. Le usano sui biglietti di nozze, nelle cartoline elettroniche di Pinterest, ovunque. Eppure, molte di queste “perle di saggezza” non sono altro che frasi tossiche. Ecco sei esempi.

“Il corso di un vero amore non è mai andato liscio” (William Shakespeare)

Questa frase scritta da William Shakespeare in Sogno di una notte di mezza estate è tra le citazioni più “copiate” al mondo. E sì, forse non è del tutto falsa. Alcune delle più grandi storie d’amore mai raccontate sono state costellate da prove e tribolazioni. Tuttavia, perché disporci a credere che le nostre relazioni saranno piene di drammi costanti?

Alcune tra le storie d’amore più forti e durature hanno avuto la fortuna di schivare i drammi della vita. Non tutte seguono il “trattamento shakespeariano”. Non sempre l’amore viene messo alla prova con una sfida fino alla morte. E questo non significa che, dove questo non accade, l’amore sia meno “vero”.

Se sei alle prese con una relazione tossica, se stai male, chiediti se vale davvero la pena portarla avanti. Non è detto che dopo i drammi arrivi la felicità, né che le tragedie debbano per forza essere parte di una storia. D’altra parte, se diamo un’occhiata più da vicino alla visione di Shakespeare del “vero amore“, le sue coppie immaginarie finiscono per morire la metà delle volte. Meglio evitare, non credi?

Citazioni tossiche: “Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore” (Beatles)

Lo sostenevano i Beatles nel brano All You Need Is Love. Bene, biologicamente parlando, hai bisogno anche di cibo, acqua e ossigeno. E forse queste cose contano per la tua sopravvivenza molto più che l’amore. Forse questa citazione non è del tutto vera.

“Siamo più vivi quando siamo innamorati” (John Updike)

Ma davvero? Tutte noi conosciamo persone che hanno vissuto i migliori anni della loro vita da single e disinibite. Hanno viaggiato in solitaria per il mondo, insegnato ai bambini nella Cina rurale, completato borse di studio in Thailandia, attraversato da sole gli oceani. Imbarcarsi in queste avventure è stato possibile solo perché erano totalmente slegate dal cuore di qualcun altro.

Erano completamente libere. Certo, l’amore è una cosa splendida. Ma tutti hanno bisogno di sperimentare la libertà del single almeno una volta nella vita. Se non sai come rendere felice te stessa, come saprai come rendere felice qualcun altro?

Citazioni tossiche: “Con l’amore, si può vivere anche senza felicità” (Fëdor Dostoevskij)

È una citazione criptica. In effetti, suona un po’ come quelle frasi che gli abusatori domestici dicono alle loro vittime. Infatti, non dovremmo presumere che l’amore sia felicità? Altrimenti, che tipo di “amore” è questo?

“È più me stesso di me. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono la stessa cosa” (Emily Bronte)

Questa frase è molto citata, in tutto il mondo. Eppure quel “Lui è più me stesso di me”, colpisce davvero. No, signora. Voi non siete la somma di due parti. Puoi essere completa nonostante tu non abbia qualcuno con cui rannicchiarti di notte. Non sei solo la fidanzata di qualcuno.

“Amare significa non dover mai dire che ti dispiace” (Ali MacGraw)

Bugie. Bugie. Menzogne totali. Questa battuta è stata celebrata nella storia del cinema per anni e anni. Ma non è vera. Ricorda un po’ quei coniugi assillanti che non si considerano mai nel torto. Amare significa avere la forza di mettere da parte il proprio ego e “dire che ti dispiace” quando hai fatto un casino. Altrimenti, che amore è?