6 segnali che il tuo partner non sa gestire le sue finanze

T i sei innamorata e speri che presto ti chieda di sposarlo. Però, hai un dubbio: pur guadagnando bene, ogni volta che uscite lui non offre mai. Forse ha problemi a gestire i soldi: ecco come scoprirlo

A ogni appuntamento il tuo partner ti parla dei suoi problemi finanziari. Magari ha un ottimo lavoro, ma sembra essere sempre in difficoltà. Inoltre, non offre mai una cena o un aperitivo. Sicura che sappia amministrare bene le sue finanze? Se affrontare l’argomento con lui ti intimidisce, sappi che sarebbe bene appurare come stanno le cose. Infatti, uno dei motivi principali dei divorzi è proprio di natura economica.

I problemi di soldi causano divorzi

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista accademica Couple and Family Psychology, i problemi economici e finanziari costituiscono motivo di fine del matrimonio nel 36,7 per cento dei casi. Capisci, dunque, quanto sia importante essere sicure di quale sia la situazione economica della famiglia che andrete a formare prima ancora di decidere di sposarvi.

L’equilibrio del bilancio familiare richiede un lavoro di squadra e la definizione di obiettivi comuni. Le persone innamorate si sostengono a vicenda nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti finanziari buoni e cattivi. Ma prima di decidere che il tuo nuovo partner sia la persona giusta da sposare, devi dare un’occhiata seria a come vede gli obiettivi, le scelte e gli impegni finanziari. Ecco sei piccoli segnali che lui non sa gestire le sue finanze.

Non ha un “bilancio” personale

Quando gli chiedi del suo budget, appare chiaro che non ne abbia uno. Se gli suggerisci che tenere traccia delle spese è una buona cosa e cerchi di mostrargli come preparare un budget finanziario, si comporta in modo disinteressato o finge interesse, ma poi non lo fa.

Paga in ritardo bollette e tasse

Invece di saldare gli acquisti fatti con le sue carte di credito ogni mese, paga il minimo. Spesso paga in ritardo le bollette o le tasse o non lo fa affatto. Sembra non avere mai abbastanza soldi per pagare luce, gas e così via.

Non sa gestire le sue finanze? Spende troppo

Più lo guardi e più pensi che lui spenda eccessivamente i suoi soldi senza considerare il suo reddito. Sembra che stia vivendo ben oltre la sua capacità di sostenere quel livello di stile di vita. Quando vuole qualcosa, la compra senza badare a quanto costa o a come la pagherà.

Non parla della sua situazione finanziaria

Nei matrimoni di successo, i partner parlano di tutto e di più. Non ci sono segreti. Se non vuole parlare della sua situazione finanziaria o dei suoi obiettivi di vita, questo è un campanello d’allarme.

Ti chiede soldi? Forse non sa gestire le sue finanze

Da quando avete iniziato a frequentarvi, ha preso l’abitudine di chiederti in prestito dei soldi. Lo fa ripetutamente. Anche se questo non è di per sé un grosso problema, è un altro segnale di avvertimento che dovrebbe avvisarti di approfondire la sua filosofia finanziaria. Un uomo che vuole fare una buona impressione, raramente prenderà in prestito denaro dalla donna che sta cercando di impressionare.

Quando uscite insieme, paghi sempre tu

È vero: al giorno d’oggi è appropriato che la donna paghi occasionalmente il conto a un appuntamento. Ma non dovrebbe diventare un’abitudine. Se la persona di cui ti sei innamorata ti chiede spesso di pagare il conto, è un campanello d’allarme.