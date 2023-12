8 segnali che tua madre è una narcisista

F in da quando eri bambina, tua madre non ti ha mai valorizzata, né incoraggiata. Non ti sei mai sentita amata. Forse, è una narcisista. Ecco come fare per capirlo

La relazione madre-figlia è una delle più importanti nella vita di una donna. Ma cosa succede quando una mamma non è in grado di dare amore, sostegno e rispetto? Quando è una narcisista?

Il narcisismo è un disturbo di personalità caratterizzato da un eccessivo amore per se stessi, una mancanza di empatia per gli altri e una necessità di ammirazione e approvazione. Una madre narcisista non è in grado di dare ai propri figli un amore incondizionato, un sostegno emotivo e rispettare la loro individualità. Al contrario, usa i figli come oggetti per soddisfare i propri bisogni, per esercitare il controllo e riflettere la propria immagine.

Hai una madre narcisista? Attenta alle conseguenze

Le conseguenze per le figlie possono essere devastanti. Una donna che ha avuto una madre narcisista, da adulta può soffrire di bassa autostima, scarsa fiducia in se stessa, senso di inadeguatezza, vergogna, colpa, paura, rabbia, tristezza, depressione. Può avere difficoltà a esprimere i propri sentimenti, pensieri, bisogni, desideri, a imporre i propri limiti, a dire di no, a chiedere aiuto, a ricevere e dare amore.

Spesso, chi ha avuto una madre narcisista tende a dimenticare se stessa, a compiacere gli altri, a soddisfare le loro aspettative, a non apparire, non osare, non realizzare i propri sogni. Si può anche sviluppare una tendenza a ripetere lo schema della madre narcisista, a cercare partner narcisisti, a entrare in relazioni abusive, a subire violenza. Oppure sviluppare disturbi psicosomatici, alimentari, legati all’ansia, disturbi ossessivo-compulsivi o della personalità.

I segnali per capire se si ha una madre narcisista

Ma come si fa a capire se la propria madre è narcisista? Esistono alcuni segnali ai quali prestare attenzione. Eccone otto.

Ti critica sempre

Una madre narcisista non apprezza mai i tuoi successi, i tuoi talenti o le tue qualità. Al contrario, ti fa sentire inadeguata, sbagliata e insoddisfacente. Ti fa notare i tuoi difetti, i tuoi errori e le tue mancanze. Inoltre, ti confronta con gli altri e ti sminuisce, e ti fa credere che non sei mai abbastanza brava, bella, intelligente o simpatica.

Una madre narcisista ti manipola

Queste mamme usano la loro influenza e il loro potere per controllare la tua vita. Una mamma narcisista ti fa sentire in debito con lei, ti fa ricatti emotivi, promesse che non mantiene, favori che poi ti rinfaccia. Ti fa dipendere da lei e ti impedisce di essere autonoma e indipendente. Alla fine farai quello che vuole lei e non quello che vuoi tu.

Ti invidia

Non si rallegra dei tuoi traguardi, delle tue soddisfazioni o della tue felicità. Al contrario, si sente minacciata, gelosa e frustrata. Ti ostacola, ti mette i bastoni tra le ruote e ti fa sentire in colpa per il tuo benessere, amore, lavoro. Alla fine crederai che non meriti quello che hai e che le devi tutto.

Ti ignora

Una madre narcisista non ti ascolta, non ti capisce, non ti sostiene. Non si interessa dei tuoi sentimenti, dei tuoi pensieri, dei tuoi bisogni, non ti dà attenzione, affetto, comprensione. Ti tratta con indifferenza, freddezza, distacco. Conclusione: ti sentirai invisibile, insignificante, inutile.

Ti umilia

Non ti rispetta, non ti appoggia, non ti difende. Ti tratta con disprezzo, sarcasmo, ironia. Spesso ti offende, insulta, denigra. Ti fa vergognare, sentire stupida, incapace, inferiore. Una madre così ti fa credere che non hai valore, che non hai dignità, che non hai diritto.

Ti isola

Un altro segnale che tua madre è una narcisista è che non ti incoraggia, non ti stimola, non ti arricchisce. Ti limita, ti reprime, ti impoverisce. Impone le sue regole, le sue opinioni, le sue scelte. Ti vieta di esprimerti, di crescere, di cambiare, e ti fa sentire sola, isolata, esclusa. Alla fine crederai che non hai amici, che non hai famiglia, che non hai nessuno.

Ti confonde

Una madre narcisista non è coerente, affidabile, sincera. Ti manda messaggi contraddittori, ti fa cambiare umore, ti fa dubitare di te stessa. Per esempio, ti elogia e poi ti critica, ti ama e poi ti odia, ti accetta e poi ti rifiuta. Ti fa sentire confusa, insicura, instabile.

Ti sfrutta

Non ti considera una persona, ma un oggetto. Ti usa per i suoi scopi, i suoi interessi e i suoi bisogni. E tu ti senti responsabile, colpevole, obbligata. Ti fa credere che sei al suo servizio, al suo comando, al suo volere.

Cosa fare se si ha una madre narcisista

Se riconosci questi segnali nella relazione con tua madre, sappi che non sei sola e che non sei colpevole. Lei è una narcisista e ha bisogno di aiuto professionale. Tu hai diritto di essere felice, di essere libera, di essere te stessa.

Cerca il sostegno di persone che ti vogliono bene, che ti apprezzano, che ti rispettano. Trova il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo equilibrio. Cerca la tua voce, la tua identità, la tua forza. E ricorda: sei una donna meravigliosa e meriti tutto l’amore del mondo.