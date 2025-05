Cara Chiara, ho 30 anni e da qualche mese ho una relazione con quello che era un mio amico da più di 8 anni. L’estate scorsa lui è stato lasciato dalla ragazza. Non so cosa sia cambiato tra noi, ma ha iniziato a cercarmi sia per parlare sia per passare la notte insieme. Pochi giorni fa scopro che la ex lo contatta di tanto in tanto per del sesso occasionale e lui non riesce a troncare con lei. È così che mi sono accorta di provare dei sentimenti per questo ragazzo: comunque vadano le cose, continueremo ad essere amici. Non so se il nostro nuovo rapporto abbia solo bisogno di tempo o se voltare definitivamente pagina. Anonima

Anonima carissima, come a te è servito un evento rivelatore per accorgerti di provare dei sentimenti per questo tuo amico, forse anche lui potrebbe aver bisogno di un innesco per agganciarsi al vostro rapporto. O forse no, forse deve solo chiudere, a modo suo, la sua relazione consumata, a cui però resta ancora legato. Potrebbe essere, come dici tu, una questione di tempo. O magari è il momento sbagliato, ma ora tu sai di provare qualcosa per lui, e questo mi sembra già un dato importante. Anzi, fondamentale. per lui, e questo mi sembra già un dato importante. A Hai pensato di comunicarglielo, tendendogli la mano per voltare definitivamente pagina? Te la senti di correre questo rischio in nome dei tuoi sentimenti, sapendo che forse lui non è pronto per una relazione con te più strutturata? In ogni caso, tu tieni fede a ciò che senti nel cuore e prova a declinare la realtà dei fatti di conseguenza, anziché declinare ciò che senti sulla realtà dei fatti.