Anche quando sono animati dalle migliori intenzioni, alcuni atteggiamenti possono mettere a dura prova un’amicizia, anche se lunga e consolidata. Secondo alcuni esperti interpellati dal britannico Guardian, comportamenti come scherzare troppo, pianificare solo eventi entusiasmanti o cercare di “salvare” gli amici dai loro problemi possono minare la fiducia o creare tensioni che possono creare rotture o allontanare due persone. Altre dinamiche come l’abitudine a spettegolare o la tendenza a dare per scontato il sostegno delle amiche o degli amici possono far emergere sentimenti di risentimento e incomprensione. Come evitare che questo accada? Come preservare quei rapporti sociali così preziosi per la nostra stessa salute psicofisica? Per esempio mantenendo un equilibrio tra il supporto all’altra persona e il rispetto dei confini personali. Ecco le 11 abitudini che, secondo il quotidiano britannico, potrebbero rovinare un’amicizia.

1. Fare troppe battute

«È molto British scherzare e prendere in giro per dimostrare affetto, ma può rivelarsi malsano», spiega al Guardian la coach dell’amicizia Hannah Carmichael, che sottolinea il timore di molte persone di «essere prese in giro per i loro punti dolenti o per la loro sincerità». Secondo la psicologa Carla Marie Manly, è importante saper riconoscere i limiti e sforzarsi di trattenere il proprio sarcasmo: «Più ti eserciti a connetterti con gentilezza – assicura – più forti diventeranno le tue amicizie».

2. Pianificare solo eventi entusiasmanti

La pressione di partecipare solo a eventi sociali “instagrammabili” può far sembrare l’amicizia un lavoro osserva Laura Forster, autrice del volume Friends in Common. BFFs: The Anahit Behrooz, autrice di Radical Potential of Female Friendship sostiene che l’amicizia si costruisce nella quotidianità, come fare la spesa o allenarsi insieme, non solo nei momenti speciali.

3. Dare priorità al partner e trascurare gli amici

Annabelle Knight, esperta di di sesso e relazioni presso il sito di sex toys Lovehoney, afferma sul Guardian che «concentrarsi troppo sulle proprie relazioni romantiche può creare una dinamica malsana come essere eccessivamente dipendenti da una persona». È essenziale pertanto dedicare tempo agli amici e mantenere l’equilibrio tra amicizie e relazioni amorose.

4. Cercare di salvare gli amici

Offrire consigli non richiesti può creare tensioni. La psicologa Jane Halsall avverte che «potrebbero sentirsi giudicati e pressati se non sono pronti ad accettare aiuto». Il dottor Adi Jaffe, esperto di dipendenze, consiglia di «offrire supporto incondizionato, camminando al loro fianco piuttosto che tirando da davanti».

5. Dire troppi «sì» per preservare l’amicizia

Dire di sì per paura di deludere può portare a risentimento. La coach dell’amicizia Hannah Carmichael osserva che «pensare di essere degni di amore solo se si è sempre accomodanti risale spesso all’infanzia». Imparare a dire di no è una competenza che si acquisisce con la pratica.

6. Confinare l’amicizia a una sola attività

La coach relazionale Francesca Hogi avverte che il “siloing” — limitare l’amicizia a un contesto specifico (es. solo feste) — può creare una sensazione di esclusione. Propone di esprimere il desiderio di partecipare a nuovi contesti e vedere come l’amica o l’amico rispondono.

7. Basare l’amicizia sul pettegolezzo

Il gossip può minare la fiducia secondo due life coach interpellati dal giornale britannico: Nonie Leonard sottolinea che «il pettegolezzo può causare divisione nel gruppo, animosità e tensione»; Karen Burke consiglia di «condividere solo ciò che è appropriato e mantenere la discrezione».

8. Evitare di affrontare i problemi

Anche le amicizie più intime richiedono comunicazione chiara. Francesca Hogi spiega che «se qualcosa non funziona, ci vuole vulnerabilità per parlarne». Esplicitare i bisogni aiuta a rafforzare il legame: «Parlare potrebbe aiutare, o forse no, ma la cosa importante è che tu ti senta autorizzata a fare la tua parte per costruire le migliori relazioni possibili».

9. Dare per scontato il supporto dell’amica

La psicologa Carla Marie Manly avverte che «l’egocentrismo cronico può logorare l’amicizia». È essenziale chiedere all’altra persona come sta, creando uno spazio di reciprocità e ascolto.

10. Ignorare i mutamenti di un’amicizia

«Allo stesso modo in cui le coppie sane rivalutano continuamente e crescono insieme come persone, le amicizie devono attraversare un processo simile», afferma Carmichael sul Guardian. Ammettere che la dinamica è cambiata può evitare incomprensioni e tensioni.

11. Essere sempre distratte dal telefono

La cyberpsicologa Elaine Kasket avverte che il “phubbing” — ignorare un amico per guardare il telefono — è dannoso per l’intimità. «Perdersi nei social media mentre si è con un‘amica è come guardare alle spalle di qualcuno in cerca di qualcosa di più interessante», spiega Kasket. Essere presenti nel momento è fondamentale per costruire connessioni autentiche.

Leggi anche Dalla ferita alla rinascita: superare il tradimento in amicizia