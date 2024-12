Se oggi ti chiedessero quale è stata la storia d’amore più intensa della tua vita, quella che ha suscitato le emozioni più forti e contraddittorie, la gioia e la delusione più grande: che cosa risponderesti? Se stai pensando agli amori adolescenziali, non sei l’unica: diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che il detto “il primo amore non si scorda mai” è vero.

Le emozioni più forti? A 15 anni

Nel 2003, per esempio, un gruppo di ricercatori ha chiesto a una serie di persone tra i 20 e i 94 anni di ricordare quando nella loro vita avevano provato più intensamente varie emozioni. I partecipanti di età intorno ai vent’anni hanno risposto di essere più innamorati che mai in quel momento. Per tutte le altre fasce d’età, il picco era a 15 anni.

Il potere degli amori adolescenziali

Gli amori adolescenziali sono spesso le relazioni emotivamente più intense della nostra vita. Eppure, la nostra società li sottovaluta. Tendiamo a considerarli come passioni passeggere, amori tra bambini. Nella letteratura, nei film, nelle serie tv ci piace seguire le storie di adolescenti alle prese con il primo amore – Romeo e Giulietta, per esempio – ma nella realtà abbiamo la tendenza a negare il potere dell’amore adolescenziale.

Questo rifiuto, però, ha enormi conseguenze per gli adolescenti. A quell’età gli adulti del domani sono ancora in formazione e tanti ragazzi sperimentano emozioni fortissime, e talvolta sbagliate. I pericoli ai quali sono esposti i giovani alle prese con il loro primo amore sono tantissimi. Infatti, possono essere esposti a interazioni abusive e violente, oppure al sesso forzato all’interno di una relazione sentimentale.

Essere “costrette” a fare sesso

Pensa a quando eri ragazzina: quante volte ti sei sentita spinta a dover dare il primo bacio e cedere a una richiesta sessuale dal fidanzatino che in quel momento consideravi l’amore della tua vita? A quante è capitato, dopo aver ceduto, di essere subito abbandonate? Queste esperienze segnano la vita degli adolescenti, minano l’autostima, creano cicatrici profonde che è difficile guarire.

Amori adolescenziali: aggressività in crescita

Ma le attività sessuali forzate non sono l’unico pericolo. Molto comune è anche l’aggressività tra partner adolescenti. Secondo uno studio del 20029, dal 10 al 48 per cento degli adolescenti subisce un’aggressione fisica. Inoltre, una percentuale tra il 25 e il 50 per cento degli adolescenti ha subito un’aggressione psicologica da parte del proprio fidanzatino, tra cui insulti e minacce anche online.

Ma c’è di più. Una ricerca condotta in Australia ha dimostrato che tra gli studenti di età tra i 10 e i 12 anni già sessualmente attivi, un quarto aveva avuto rapporti sessuali indesiderati. I motivi per indurli a cedere fanno paura: si va dall’essere troppo ubriachi per dire di no (49%) all’essere spaventati (28%) o messi sotto pressione dal proprio fidanzatino (53%).

L’amore non corrisposto

Anche l’amore non corrisposto ha conseguenze nefaste sulla psiche degli adolescenti. Talvolta, le fantasie romantiche possono diventare così ossessive o intense da indurre a ritenere che i propri sentimenti siano ricambiati. L’angoscia che ne deriva quando, poi, i ragazzini vengono messi di fronte alla realtà è una cicatrice nell’anima che rimarrà per sempre.

E c’è anche chi arriva a diventare aggressivo e mettere in atto comportamenti di stalking. Ecco perché gli amori adolescenziali non vanno sottovalutati, ma affrontati. E perché i genitori e gli adulti in generale dovrebbero aiutare i figli a superare le rotture, specie se gli adolescenti in questione sono particolarmente sensibili o vulnerabili. Situazioni come questa potrebbero sfociare nella depressione.

