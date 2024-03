Anatomia delle scuse: come chiedere perdono in modo efficace

S econdo il dottor Matos, psicologo, esistono due tipi di scuse in cui ogni coppia dovrebbe esercitarsi per migliorare

Chiedere scusa in modo efficace in un rapporto di coppia è fondamentale per risolvere conflitti e rafforzare il legame. Si tratta di una situazione che tutti abbiamo affrontato almeno una volta nella vita, ma che spesso ci mette in difficoltà. E allora come chiedere scusa in modo convincente? E quali sono i benefici di questo gesto? Secondo il dottor Greg Matos, psicologo specializzato nella terapia di coppia, esistono due tipi di scuse in cui ogni coppia dovrebbe esercitarsi per migliorare: le cosiddette scuse immediate, quelle del momento, e quelle a posteriori, magari dopo uno spiacevole litigio. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio…

Le scuse immediate

“Le scuse immediate – scrive il dottor Matos su ‘Psychology Today‘ – devono essere brevi e pertinenti. Una formula semplice è specificare ciò per cui ci stiamo scusando, esprimere sincero rammarico e chiedere al nostro partner se accetta le scuse”.

Un esempio? “Mi dispiace di aver detto… Ho sbagliato e me ne pento: accetti le mie scuse?”. Il modo migliore per esprimere il proprio pentimento è quello di essere molto specifici riguardo al motivo per cui stiamo chiedendo perdono. Essere vaghi non aiuta ad ottenere il risultato sperato.

Le scuse dopo un litigio

Il secondo tipo di scuse si concentra sulla lite e in particolare sul suo contenuto.

Il metodo Gottman, utilizzato dal dottor Matos, offre ai medici uno strumento efficace da utilizzare con i pazienti dopo spiacevoli litigi tra partner. La terapia di coppia basata su studi scientifici e sulla pratica clinica ideata dallo psicologo John Gottman, insieme alla moglie e psicologa Julie, si fonda sulla capacità della coppia di far prevalere i sentimenti positivi, anche in condizioni di conflitto.

Il primo passo è il dialogo. Lo scopo è quello di portare ciascun membro della coppia a esprimere come si sentiva durante il litigio. Entrambi, a turno, descrivono la loro esperienza soggettiva degli eventi che hanno portato al litigio. Durante questa parte della conversazione, nel rispetto delle differenze, ciascun partner accetta che l’altro abbia opinioni diverse, cercando di trovare un terreno comune.

La conversazione termina con l’impegno della coppia di comportarsi diversamente se e quando una situazione simile di conflitto dovesse ripresentarsi in futuro. Essenziali in questi dialoghi di riavvicinamento sono la fiducia reciproca, l’apertura all’altro (evitare di chiudersi a riccio, mantenendo le proprie posizioni) e la convinzione condivisa di lavorare di squadra per fare meglio la prossima volta.

“Il segno più chiaro di scuse autentiche è il cambiamento – sostiene il dottor Matos -. Quindi, sia durante il dialogo di coppia che successivamente, lo scopo sarà quello di arrivare a ‘riparare’, lasciando che questa riparazione porti a un cambiamento che favorisca un amore sempre più profondo”.