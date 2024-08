Nella complessità dei rapporti di coppia, l’ansia relazionale può emergere come un nodo persistente che può apparire irrisolvibile: si manifesta quando l’amore, che dovrebbe essere la base della felicità, si trasforma in una fonte di ansia. Affrontare l’ansia relazionale appena se ne manifestano i primi segnali, senza aspettare che diventi qualcosa di incontrollabile, significa contribuire a nutrire legami affettivi duraturi e gratificanti.

Perché può sorgere l’ansia relazionale

L’ansia relazionale non è un’ansia generica, ma una paura acuta che si attiva specificamente all’interno delle relazioni amorose. Diversi sono i semi da cui può germogliare: traumi affettivi pregressi, modelli di attaccamento disfunzionali, il terrore di essere abbandonati, o aspettative esagerate. Questi elementi possono innescare una spirale di insicurezza, dubbio e apprensione che mina la stabilità emotiva all’interno di una coppia.

Leggi anche In coppia sai distinguere il conflitto dalla violenza?

Come influiscono gli amori passati

Le passate relazioni amorose, segnate da esperienze dolorose, possono lasciare cicatrici che instillano la paura di rivivere le stesse esperienze, ripetere gli stessi schemi. Il rischio è sviluppare uno stile di attaccamento ansioso, vivendo nel terrore costante del rifiuto. D’altra parte se si è rimasti scottati in passato da un rapporto finito male il tentativo di costruire una nuova relazione “perfetta” rischia di alimentare comunque l’ansia, spingendo a imporre a sé stessi e ai partner standard irrealistici.

Come si manifesta l’ansia relazionale

I sintomi dell’ansia relazionale si manifestano in una varietà di comportamenti: dalla continua ricerca di conferme alla tendenza a pesare ogni aspetto della relazione, dalla paura di esprimere i propri bisogni al ritiro emotivo. Le manifestazioni fisiche possono includere disturbi del sonno, perdita di appetito, mal di testa e persino attacchi di panico. Questi segnali, spesso trascurati o mal interpretati, sono il linguaggio silenzioso dell’ansia che grida il bisogno di attenzione e cura.

Leggi anche La tua ansia sta danneggiando tuo figlio? Come riconoscerlo

Come contrastare il malessere di coppia

Superare l’ansia relazionale è possibile con l’impegno di entrambi i partner. La comunicazione aperta è cruciale: esprimere le paure e le preoccupazioni al partner può aiutare a costruire la fiducia e creare uno spazio sicuro per un dialogo costruttivo. Cercare un aiuto professionale, attraverso per esempio la terapia di coppia, può fornire un prezioso supporto per gestire i momenti più difficili. Per imparare a gestire l’ansia, possono risultare molto utili attività di cura di sé come la meditazione, l’esercizio fisico e la scrittura di un diario.

Leggi anche Bye bye ansia da prestazione

Lavorare insieme per una relazione più soddisfacente

Più che un nemico da sconfiggere, l’ansia relazionale può essere interpretata come un segnale che invita a una maggiore comprensione di sé e del proprio modo di relazionarsi al partner. Un cammino che richiede pazienza, comprensione e la volontà di lavorare insieme. L’obiettivo è arrivare insieme a una maggiore consapevolezza dei propri comportamenti in modo che la relazione diventi più profonda, leggera e soddisfacente.