Come dimenticare qualcuno con cui non sei mai uscita “ufficialmente”

S iete usciti insieme per settimane, magari mesi. Non succedeva niente, ma tu eri convinta che prima o poi sareste finiti insieme. Oppure qualcosa è successo, ma la vostra storia non ha mai preso il volo. Ora tutto è finito e sei distrutta. Ecco che cosa puoi fare per “guarire” dal dolore

Ti è mai capitato di dover dimenticare qualcuno con cui non sei mai uscita ufficialmente? Non siete mai stati “fidanzati”, ma uscivate insieme e ti illudevi che, prima o poi, sarebbe diventata una storia importante. Ora è tutto finito e sei a terra. Le amiche ti dicono di passare oltre, uscire e incontrare nuove persone. Ma hai il cuore spezzato. Queste delusioni sono tra le più difficili da superare.

Ritrovarsi al capolinea di una relazione che non è mai diventata tale può essere un’esperienza incredibilmente isolante. Inoltre, può avere un impatto devastante sull’autostima. L’incertezza e l’ambiguità di queste storie possono portare a stress emotivo, ansia, senso di inadeguatezza o insicurezza.

Cosa fare, dunque? Quello che conta è darsi una tabella di marcia per uscire dal tunnel. Ecco alcuni consigli per dimenticare qualcuno con cui non sei mai uscita “ufficialmente”, oppure che ti ha lasciata mentre tu speravi che diventasse una cosa seria.

Vuoi dimenticare qualcuno? Crea distanza emotiva

Proprio come succede quando c’è una rottura “ufficiale”, è fondamentale stare il più possibile lontana dalla persona di cui eri innamorata. A volte questo significa tagliare completamente fuori dalla tua vita quella persona, soprattutto in quelle situazioni dove la storia ha avuto un impatto negativo sul tuo benessere emotivo. Bloccare i contatti non è sempre possibile, quindi meglio concentrarsi sulla creazione di una distanza emotiva tra te e il tuo “ex”.

Se fate parte dello stesso gruppo di amici, stabilisci confini chiari. Ridurre la frequenza delle interazioni e creare distanza emotiva può darti lo spazio mentale di cui hai bisogno per tenere questa persona fuori dai tuoi pensieri.

Riconosci la relazione per quello che era

Spesso confrontiamo il nostro “processo di guarigione” con quello degli altri. Ci aspettiamo che andare avanti sia facile solo perché non abbiamo mai usato il “titolo” di fidanzato o fidanzata. Tuttavia, una parte fondamentale dell’andare avanti è permettersi di elaborare il lutto per la perdita di quella che potrebbe essere stata una profonda connessione emotiva, nonostante non abbia mai ottenuto un “titolo ufficiale”.

È importante concentrarsi sulle lezioni apprese e sulla crescita personale che può derivare dall’esperienza. Inizia con il riconoscimento che la relazione, comunque sia andata a finire, ti ha fornito un’opportunità per conoscerti meglio.

Elaborare la fine di una relazione non ufficiale significa anche elaborare il lutto per un’illusione finita male. Riconoscere che, solo perché era un’illusione, non significa che i tuoi sentimenti non fossero reali è la chiave per trovare l’autocompassione che ti permette di andare avanti.

Vuoi dimenticare qualcuno? Sii paziente

Abbiamo tutte sentito i luoghi comuni su quanto tempo ci vuole per dimenticare qualcuno: dalla metà della durata della relazione fino a quando non incontri una persona nuova. La realtà è che mettere una linea temporale sulla tua guarigione rende solo più difficile andare avanti. Datti tempo, sii paziente con te stessa e cerca di fare del tuo meglio. La pazienza ti permette di comprendere e accettare la complessità dei tuoi sentimenti, permettendoti di soffrire, riflettere e imparare dall’esperienza.

Se ti ritrovi ad avere una giornata particolarmente difficile durante il tuo processo di guarigione, prova a fare qualcosa che ti porti gioia: una passeggiata, progetti con un amico o concederti il tuo dolce preferito. In questo modo non stai allontanando i tuoi sentimenti, ma ti concentri sulle altre cose della vita che ti rendono felice.

Vuoi dimenticare qualcuno? Riconosci le cose che hai imparato

Le rotture di qualsiasi tipo sono innegabilmente dolorose. Ma, una volta che ti sei presa il tempo per elaborare il lutto per la perdita, può essere potente chiuderti in te stessa e chiederti cosa hai imparato da tutto questo. È probabile che la tua relazione non ufficiale ti abbia insegnato qualcosa, che si tratti di qualcosa su di te, sulla natura delle relazioni stesse o sul mondo che ti circonda. Prendersi un momento per riconoscere queste lezioni ti permetterà di vivere meglio la prossima relazione.

Riformula la tua prospettiva e concentrati su nuove opportunità

La cura di sé è essenziale per dimenticare la persona alla quale si è state legate. Concentrati sull’auto-miglioramento e sulla crescita personale, trascorri del tempo con amici e familiari, impegnati in hobby e attività che portano gioia. Pratica l’autocompassione e il perdono. E quando ti rendi conto che ne sei uscita, ma sei ancora single, permetti a te stessa di sentire la gioia che deriva dal conoscerti e costruire i tuoi nuovi interessi e connessioni sulla base di questo.