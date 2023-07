Con mia sorella non parlo più: 10 modi per riallacciare la relazione

S e hai avuto un'incomprensione con tua sorella, è arrivato il momento di chiarire e tornare a essere più unite che mai: ecco alcuni consigli da seguire

Hai mai sentito parlare della sindrome di Caino? I conflitti tra fratelli e sorelle in età adulta sono più comuni di quanto ti possa aspettare… Sono tante le famiglie spezzate a causa di incomprensioni o litigi. Rotture e riconciliazioni tra parenti, incluse le sorelle, sono all’ordine del giorno. Si chiama “estraniamento” e indica l’atteggiamento che porta ad allontanarsi da qualcuno della famiglia d’origine, tanto da non rivolgersi più la parola e restare estranei nella sua vita per un lungo periodo di tempo. Le ferite del passato possono restare silenti per anni, ma il dolore per una sorella che non si sente e non si vede difficilmente riuscirà a essere scalfito. Neppure il tempo è in grado di lenire certi traumi. Allora ecco che alcune regole ti saranno di grande aiuto se intendi riallacciare la relazione con tua sorella e recuperare finalmente il tempo perso l’una accanto all’altra.

Litigi in famiglia, le cause più comuni

Non pensare di essere la sola ad avere una famiglia disfunzionale: milioni di persone soffrono per lo stesso motivo e il trauma provocato dall’aver perso qualcuno di così intimo può essere davvero lacerante. “Parenti serpenti”, dice il proverbio. Ma vale davvero la pena non rivolgere più la parola a chi per anni è stato un punto fermo nella tua vita? Se non riesci più a sopportare il dolore per la lontananza di tua sorella, se ti manca condividere del tempo insieme a lei, i pranzi di Natale in famiglia, le gite fuori porta organizzate sempre all’ultimo minuto, i viaggi alla scoperta di nuovi luoghi o lo shopping compulsivo, significa che è proprio arrivato il momento di rivederla e mettere un punto alle incomprensioni del passato.

Quando cresci e non sei più una bambina, le discussioni tra sorelle possono farsi più serie e animate. Le cause dei litigi in famiglia sono molteplici. Quelle più comuni riguardano l’eredità o l’assistenza di genitori anziani e non autosufficienti. A volte capita invece che non si condividano scelte personali fatte dalla sorella e così un’apparente incomprensione tra adulti può trasformarsi in una vera e propria guerra di auto-affermazione. A incidere è persino l’età: secondo uno studio condotto dall’università di Oxford, una grande differenza di età tra sorelle riduce la probabilità di conflitti in età adulta. Al contrario se gli anni di differenza sono pochi, aumentano le possibilità di tensione.

I consigli per riallacciare la relazione con tua sorella

Ricorda che il rapporto tra sorelle è quello più speciale che esista. Dopo anni in cui siete state due estranee l’una per l’altra, è arrivato il momento di riportare il sereno in famiglia. Primo step: chiarire i malumori accumulati nel tempo. 10 consigli ti aiuteranno a recuperare il rapporto.

La prima regola è rielaborare il passato e ricorda che la famiglia rappresenta la relazione più stabile e importante che ci sia. Quindi, rompere il legame con tua sorella ti farà perdere alcune delle più grandi certezze. Il dolore per una rottura è intimo, profondo e difficile da esternare, per questo ci si sente condannati a una perenne sensazione di solitudine. Accetta quanto successo, concediti un’introspezione più attenta e accurata, rielabora il trauma e preparati a recuperare tutto il tempo perso con tua sorella.

Se intendi riallacciare i rapporti con lei, liberati di quella rabbia accumulata negli anni e dimenticati cosa sia il rancore. Una terza regola da seguire? Accetta tua sorella così com’è, non pretendere che cambi e inizia a guardare al futuro: quel che è stato è stato, ora vi aspetta un nuovo capitolo della vostra vita insieme. Poi evita di confrontarti con lei sul passato. Non serve a niente, perché entrambe avrete sempre una vostra personale versione dei fatti e – guarda caso – non concilierà mai. Insomma, se dopo tanto tempo sei pronta a richiamare tua sorella, fallo con leggerezza. Evita di addossarle le colpe per incomprensioni passate e non gettarle addosso i tuoi problemi.

Impara dagli sbagli affinché non riaccada più niente di simile. Quindi cosa fare? Anziché accumulare tensione ogni volta che qualcosa tra voi non va, imparare a favorire il confronto. È un suggerimento essenziale affinché non restino conti in sospeso. Ma c’è un’altra regola da seguire per recuperare il rapporto con tua sorella e garantirne un futuro più sereno: ti basta accogliere l’altro con empatia.

Non pretendere di avere sempre ragione o, inevitabilmente, dovrai prepararti ad affrontare nuovi litigi… Scendere a compromessi è una regola chiave in qualsiasi rapporto, compreso quello tra sorelle. Per gestire una lite tra sorelle e riallacciare il vostro legame, è importante anche mettersi nei panni dell’altra. Farsi un esame di coscienza non è mai sbagliato. Chiediti più spesso “come sta davvero mia sorella?”, “mi sono comportata davvero nel modo giusto?”, “ho usato le parole appropriate oppure l’ho offesa?”. Mettiti in discussione e non avere paura di tenderle la mano quando qualcosa non va. Infine, ultima regola ma non la meno importante: parla apertamente, con sincerità, ed esprimi con trasparenza il tuo stato d’animo. In questo modo, eviterai di serbare rabbia e rancore e riallacciare la relazione con tua sorella sarà molto più semplice.