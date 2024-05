Coppia, se la differenza di età fa ancora discutere

D a quando è uscito il film The Idea of You, dove Anne Hathaway si innamora di un uomo più giovane, sui social si è scatenato un dibattito: la differenza di età in una coppia è giusta o sbagliata?

Da quando su Amazon Prime è arrivata la commedia romantica The Idea of You, con Anne Hathaway che si innamora di un ragazzo più giovane, sui social non si parla d’altro che della differenza di età nelle relazioni.

Per chi non ha ancora visto il film, The Idea of You è l’adattamento di un romanzo di Robinne Lee, nel quale una madre di 40 anni e divorziata si innamora di una pop star di 24 anni. Il fatto che lei sia più grande di sedici anni sta facendo discutere le persone su quale sia esattamente una differenza di età “accettabile”.

Coppia, la differenza di età è un problema?

Ma perché nel 2024, mentre vanno di moda gli appuntamenti online e si celebra la fluidità, l’idea che una donna stia con un ragazzo più giovane, o viceversa, infiamma ancora così tanto le persone? Che cosa è considerato accettabile quando si parla di romanticismo e passione?

Le relazioni con differenza di età tra i partner non sono una novità della nostra epoca. Tra Cleopatra e Giulio Cesare era di trent’anni; tra l’allora principe Carlo e la principessa Diana di dodici. Eppure, ogni volta che succede è quasi uno scandalo.

Le star nel mirino

Quante volte è successo con le star? Ne sa qualcosa Florence Pugh, che nel 2020 è stata costretta a pubblicare un video su Instagram per affrontare pubblicamente le critiche per aver frequentato Zach Braff, con il quale c’era una differenza di età di ventuno anni. “Non ho bisogno che tu mi dica chi dovrei o non dovrei amare”, ha detto Florence Pugh sui social, “in realtà non ha nulla a che fare con te”.

Anche Kim Kardashian, 43 anni, è stata criticata perché si era legata a Pete Davidson, 30. E anche lei ha reagito dicendo: “Se è più vecchio, più giovane, non importa. Ma più giovane… Non sono arrabbiata per questo”.

Cher, che ha 77 anni, è finita nell’occhio del ciclone per la sua relazione con Alexander “A.E” Edwards, 38. “Ogni volta che fai una scelta, corri un rischio. Ho sempre rischiato… è quello che sono”, ha detto l’attrice, “non ci sto difendendo. Gli odiatori odieranno. Non importa che siamo felici e che non diamo fastidio a nessuno”.

Coppia, l’età è solo un numero?

L’età è solo un numero oppure conta? Secondo gli esperti, le relazioni dove c’è una differenza di età possono funzionare tranquillamente, ma sono più difficili da sostenere rispetto a quelle in cui la differenza di età è minore Questo è in parte dovuto al fatto che quando le persone si trovano in fasi di vita diverse, le loro priorità sono diverse.

Potrebbero esserci opinioni diverse sulla pianificazione familiare e sulla fertilità. Uno dei due potrebbe essere più ricco, l’altro ancora in cerca della sua strada. Ma, se esci con qualcuno che soddisfa criteri più importanti dell’età, come il valore e gli interessi comuni, se siete entrambi disposti a lavorare sodo sulla vostra relazione e smettete di preoccuparvi di ciò che pensano gli altri, avrete buone possibilità di farla durare. Finché entrambi vi rendete felici a vicenda, allora dovreste fare ciò che vi sembra giusto per voi.