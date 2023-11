T i sei mai innamorata di un uomo che ti ha fatto solo soffrire? Non sei l'unica. Ecco i motivi per i quali tante donne intelligenti, belle e di successo finiscono per vivere relazioni tossiche

Ti è mai capitato di consolare un’amica innamorata di uno che non la merita? O di essere tu a sentirti attratta da un tipo che ti ha fatto soffrire, ti ha mentito, tradito, che ti ha manipolata? Se la risposta è sì, non sei la sola. Molte donne, anche intelligenti, belle, indipendenti e di successo, si ritrovano a vivere relazioni tossiche con uomini che non le apprezzano, non le rispettano e non le amano. Perché succede?

Le spiegazioni possono essere diverse. Dipende dalla storia personale di ciascuna, dalla personalità, dalle aspettative e dalle credenze che si hanno. Tuttavia, esistono alcuni fattori comuni che possono influenzare la scelta del partner e la qualità della relazione. Vediamoli insieme.

Innamorata di uno che non ti merita? Colpa dell’autostima

Molte donne non si amano abbastanza, non riconoscono il proprio valore, non si sentono degne di essere felici. Questo le porta a cercare conferme e approvazione dagli altri, soprattutto dagli uomini. Così, si innamorano di uomini che le fanno sentire speciali, anche se solo per un breve momento, e poi le deludono, le feriscono, le abbandonano.

Queste donne si accontentano di briciole di affetto, si adattano a situazioni insoddisfacenti, si annullano per compiacere il partner. Si illudono che le cose possano cambiare e si sentono in colpa se non ci riescono. Così facendo impediscono a loro stesse di trovare una relazione sana e felice.

L’attrazione per il proibito

Alcune donne sono attratte da uomini che rappresentano una sfida, un’avventura, un’emozione forte. Si lasciano sedurre da persone che hanno un fascino magnetico, sanno come manipolare le loro emozioni, le coinvolgono in un gioco di seduzione e di potere e le tengono sulle spine. Amano questi individui perché le fanno sentire vive.

Innamorata di uno che non ti merita? La sindrome da salvatrice

Molte donne si innamorano di uomini che hanno bisogno di aiuto, sostegno, comprensione, cura. Si sentono responsabili della felicità del partner, si impegnano a risolvere i suoi problemi, a guarire le sue ferite, a cambiare i suoi difetti, soddisfare i suoi bisogni, realizzare i suoi sogni. Gli uomini che le attraggono sono fragili, insicuri, dipendenti, depressi, violenti, alcolizzati, drogati, infedeli, egoisti.

Innamorata di uno che non ti merita? La paura della solitudine

Poi ci sono le donne che hanno paura di restare sole, di non trovare l’amore, non avere una famiglia e di non essere accettate dalla società. Questa paura le porta a cercare disperatamente un partner, a non essere selettive, a non avere criteri. Così facendo, non ascoltano la propria intuizione, non vedono i segnali di allarme. Non rispettano se stesse.

Si innamorano di uomini che sono disponibili, che mostrano interesse, che dicono le parole giuste, che fanno le promesse giuste, che danno le speranze giuste.

Gli uomini meravigliosi esistono

Questi sono solo alcuni dei possibili motivi che possono spiegare perché tante donne meravigliose si innamorano di uomini che non le meritano. Ovviamente, non tutte le donne si riconoscono in queste categorie, e non tutti gli uomini sono da evitare.

Ci sono anche uomini meravigliosi, che sanno amare, rispettare, apprezzare, sostenere, valorizzare le donne. Il punto è che per trovare un uomo così, bisogna prima di tutto amare se stesse, credere nel proprio valore, avere fiducia nelle proprie capacità, ascoltare i propri desideri, esprimere le proprie esigenze, affermare i propri diritti, proteggere la propria dignità.

Solo così si potrà attrarre un uomo che sia all’altezza, che sia compatibile, che sia sincero, che sia fedele, che sia felice. Solo così si potrà vivere una relazione sana, equilibrata, armoniosa, appagante e duratura.