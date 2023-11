Spider-webbing: la nuova tendenza degli amori tossici

C apita soprattutto negli appuntamenti online: si inizia a frequentare qualcuno e si rimane invischiata in una ragnatela di comportamenti manipolativi che, a lungo andare, minano l'autostima e il nostro benessere. Ecco come riconoscere i segnali che qualcosa non va

Messaggio per le single, c’è una nuova tendenza da schivare: lo “spider-webbing”. Che cosa è? L’espressione è stata coniata per descrivere una complessa rete di comportamenti manipolativi intessuti nel tempo. Come una ragnatela possono intrappolare le vittime in una relazione tumultuosa e malsana. Ne usciranno emotivamente angosciate.

Di che tipo di comportamenti di tratta? Tutti. Soprattutto, quelli dei quali si è tanto discusso negli ultimi anni: dal ghosting al bombardamento d’amore. Non c’è fine alle crudeltà a cui si può essere esposte nella ricerca di una relazione. Adesso, finalmente, c’è un termine per descrivere quello che accade quando siamo influenzate da tutti questi comportamenti tossici contemporaneamente.

Spider-webbing: ecco perché fa male

Affrontare questa tendenza è importante, perché non solo mette a repentaglio il benessere emotivo delle persone coinvolte, ma erode anche la fiducia sul mondo degli appuntamenti online. I comportamenti tossici, che intrappolano come una ragnatela, possono causare danni emotivi duraturi, erodere l’autostima e creare un’atmosfera di sfiducia e scetticismo nelle relazioni future.

Riconoscere e affrontare questa tendenza ci permette di lavorare sugli appuntamenti per far sì che tornino a essere un’attività piacevole, rispettosa e onesta. Un modo che permetta alle persone di connettersi genuinamente e costruire relazioni significative libere da manipolazioni e tossicità. Ma anche trovando connessioni che possono elevare il loro benessere e stile di vita.

I campanelli d’allarme a cui prestare attenzione

Come riconoscere se si è vittime di spider-webbing? Esistono diversi campanelli d’allarme, Il primo è quando la tua relazione sembra una montagna russa emotiva. Se stai sperimentando alti e bassi intensi che ti fanno sentire incerta, potrebbe essere un segno che sei soggetta ad alcune tattiche della “ragnatela”.

È essenziale tenere traccia del proprio benessere emotivo e prendere sul serio queste fluttuazioni. Le relazioni sane dovrebbero fornire stabilità e sostegno, non un costante tumulto emotivo. Se ti ritrovi sulle montagne russe emotive, è un segnale d’allarme. Dovresti esaminare attentamente le dinamiche della tua relazione e magari discutere le tue preoccupazioni con il partner.

Riconoscere lo spider-webbing: fidati del tuo istinto

Altri segnali più evidenti potrebbero essere cose come ricevere critiche costanti dal tuo partner. Ma anche notare se ha doppi standard e ti ritiene responsabile delle cose che fa lui stesso.

Infine, potresti semplicemente fidarti del tuo istinto. Se qualcosa non ti sembra giusto, se provi una persistente sensazione di disagio o se ti ritrovi a mettere in discussione il tuo giudizio, fidati delle tue percezioni.

La nostra intuizione spesso funge da potente sistema di allarme. Se la tua voce interiore ti mette in guardia, è essenziale prendere sul serio questi sentimenti e ricordare a te stessa quali sono i tuoi standard. Alzarli, e poi alzarli di nuovo.

Non sempre è spider-webbing

Tuttavia, è importante anche non collegare tutto ciò che è negativo nella tua relazione allo spider-webbing, poiché potrebbe non entrarci nulla. Sebbene questa tendenza esista veramente, è fondamentale notare che non è molto comune e poche persone sono così manipolatrici o cattive.

Lo spider-webbing di solito fa parte di un problema molto più grande. Se temi che qualcosa non vada, parla con un amico o un’amica e chiedi la sua opinione. Saranno spesso in grado di individuare i segnali che potresti trascurare e potranno aiutarti a spazzare via le ragnatele.