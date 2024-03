Tre piccoli comportamenti che uccidono la felicità nel matrimonio

C he cosa uccide l'amore dopo che ci si è sposati? Quali sono le piccole abitudini che, giorno dopo giorno, minano il nostro rapporto con il partner? Eccone tre alle quali forse non avevi pensato

Prima dei tradimenti, prima delle grandi incomprensioni e dei litigi irrisolvibili, ci sono tante piccole cose che uccidono la felicità nel matrimonio ogni giorno, un poco alla volta.

Sono comportamenti e abitudini che mettiamo in atto a volte senza pensarci, senza rendercene conto. Ma che dovremmo tenere ben presenti nella mente, se davvero ci teniamo a mantenere vivo e duraturo il nostro rapporto. Eccone tre che uccidono la felicità tra marito e moglie.

Evitare i conflitti

Uccidi la felicità del tuo matrimonio quando eviti i conflitti. Il conflitto è naturale perché siete due persone diverse. Alla fine, una conversazione aperta sulle vostre differenze può avvicinarvi.

Mancato ascolto

Non devi essere solo tu ad ascoltare. Né devi sentirti non apprezzata, sopraffatta o non riconosciuta per quello che sei. Contrariamente all’opinione popolare, il matrimonio non è un lavoro duro. Mantenere un matrimonio è facile e divertente, quando impari ad avere relazioni felici e sane.

Mancanza di gentilezza

Trascurare i piccoli atti di gentilezza, o non esprimere gratitudine, può lentamente erodere la felicità nel matrimonio. Non riuscire costantemente a riconoscere gli sforzi del partner può portare a sentirsi dati per scontati. Col tempo, infatti, le coppie possono abituarsi alle azioni e ai gesti dell’altro. La connessione può iniziare a sgretolarsi.

Non riconoscere gli sforzi, la gentilezza o il sostegno del tuo coniuge lo porterà a sentirsi poco apprezzato e sottovalutato, il che diminuirà gradualmente la felicità e la soddisfazione nella relazione.

Sentirsi apprezzate per quello che si fa non solo è bello, ma è un bisogno umano. Quindi, esprimere regolarmente gratitudine e riconoscere le piccole cose che fa il tuo partner può aiutare molto a mantenere il vostro matrimonio forte e felice.

Gentilezza e comprensione: la chiave del successo

Una relazione sana richiede un certo sforzo. Per ottenere il ritorno più significativo dal nostro investimento emotivo nel matrimonio, dobbiamo prestare attenzione ai nostri comportamenti.

I piccoli atti di gentilezza e comprensione ci aiutano a mantenere una rapporto sano con il partner. Far durare un matrimonio richiede il coraggio di affrontare inevitabili conflitti da un luogo di amore, ascoltando con la nostra completa attenzione e apprezzando e riconoscendo la persona che amiamo.