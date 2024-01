Dormire senza veli: come influisce sul sesso secondo un sondaggio

C irca il 12% degli americani ha rivelato di mettersi a letto senza indossare abiti: caratteristiche e benefici

Il modo in cui andiamo a dormire potrebbe rivelare molto del nostro modo di essere. Nello specifico scegliere di mettersi nel letto nudi o vestiti potrebbe fare la differenza sulla nostra vita e sulle nostre abitudini. Un recente sondaggio condotto dalla National Sleep Foundation su 2mila americani ha diviso gli intervistati in base a coloro che dormono nudi, il 12%, e a coloro che preferiscono indossare il pigiama, e ha esaminato le differenze nelle personalità e nei comportamenti.

Una vita sessuale felice

L’aspetto che colpisce di più riguarda la sfera sessuale. Due terzi di coloro che dormono nudi hanno riferito di avere una vita sessuale felice e appagante, rispetto a meno della metà di coloro che dormono vestiti. Inoltre, quasi tre quarti dei partecipanti che preferiscono dormire nudi hanno affermato che riposare in questo modo ha migliorato la loro vita sessuale con il partner.

Le caratteristiche di chi dorme nudo

Oltre a godere di una vita sessuale migliore, dal sondaggio è emerso che coloro che dormono nudi hanno più fiducia in se stessi e si addormentano più facilmente. Il loro segno zodiacale è prevalentemente il Cancro e amano i film horror. Forse per questo motivo il 55% degli intervistati che dormono nudi ha dichiarato di avere spesso incubi. Ma perché il 12% degli americani dorme nudo? Un terzo ha fornito ragioni ambientali. Secondo gli intervistati, non indossare abiti vuol dire ridurre l’impronta ecologica o il consumo di energia, ad esempio, utilizzando meno aria condizionata per mantenere la stanza fredda mentre dormono.

Film drammatici per chi dorme vestito

Chi preferisce indossare il pigiama ha maggiori probabilità di essere del segno del Capricorno, ama guardare i film drammatici e misteriosi ed è solitamente una persona mattiniera. Solo il 44% ha raccontato di soffrire di incubi. Dall’altro canto decidere di avere addosso i vestiti quando ci si mette nel letto può portare a problemi di natura sessuale.

Qualità del sonno

A prescindere dall’abbigliamento scelto per andare a dormire, dal sondaggio sono emerse cattive abitudini di sonno su tutta la linea. L’intervistato medio ha, infatti, dichiarato di svegliarsi sentendosi completamente riposato solo per metà della settimana. Tutti hanno poi detto che dormono tutta la notte solo tre volte a settimana, in media. Meno di un quarto degli intervistati è “molto soddisfatto” della qualità del sonno, anche se le persone che dormono nude hanno una probabilità leggermente maggiore di essere soddisfatte. “Il sonno profondo è fondamentale per il nostro benessere – ha dichiarato John Davies, Senior Director of Brand Editorial and Sustainability di Avocado Green Mattress -. Che tu preferisca dormire al naturale o meno, capire cosa funziona meglio per te è il fulcro essenziale per la nostra salute”.