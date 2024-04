FOSO, che cosa è la paura di ricominciare che ti impedisce di andare avanti

A causa di questo fenomeno molte persone restano intrappolate in relazioni sbagliate, oppure rinunciano a incontrare l'anima gemella. Consigli per uscirne

Non c’è niente di più bello dell’inizio di una nuova relazione, quando sentiamo le farfalle nello stomaco, fissiamo il cellulare in attesa di una telefonata. Torniamo quasi ragazzine. Ma non è per tutte così: c’è chi, invece di godersi queste nuove sensazioni, si lascia sopraffare dalla paura di ricominciare. In America per questa situazione è stato coniato un acronimo: FOSO, ovvero “Fear of starting over”, la paura di ricominciare che colpisce molte donne, ma anche uomini, dopo la fine di una storia d’amore.

FOSO, un fenomeno sempre più diffuso

Secondo l’app di incontri online Plenty of Fish, la FOSO è destinata a diventare ancora più diffuso nel 2024. Infatti, il 45% dei single intervistati dagli esperti ha dichiarato di avere sperimentato questa paura. Il 44% ha spiegato che, a causa della FOSO, è rimasto in una relazione che non andava bene più a lungo del dovuto. In pratica, piuttosto che mollare tutto e ricominciare da capo, queste persone hanno preferito rimanere in una storia che le faceva soffrire.

Tutta colpa della pandemia?

Secondo diversi esperti, l’origine del fenomeno FOSO va ricercata nella pandemia, quando a causa delle restrizioni del lockdown che impedivano alle coppie di incontrarsi, tanti innamorati sono andati a convivere. Ma molte storie sono poi fallite a causa di questa “convivenza prematura”.

Dopo la pandemia, la tendenza a correre a vivere insieme prima che i tempi siano maturi è continuata, anche a causa dell’aumento record del costo degli affitti, dell’impennata dei prezzi delle bollette e del costo della vita sempre più caro. Peccato che, così facendo, molte coppie stanno andando incontro al fallimento. Dopo, tanti single di ritorno fanno fatica a rimettersi in gioco per paura di fallire di nuovo.

FOSO, la Gen Z rinuncia a cercare l’amore

Ma c’è di più. Secondo gli ultimi studi, la Gen Z sta ormai cominciando a rinunciare alle app di appuntamenti. Affascinare qualcuno e farlo innamorare è un lavoro che richiede tanta energia. Peccato che prima bisogna incontrare questa persona. In questo clima di storie fallite, molti giovani e molte ragazze rinunciano in partenza a cercare l’amore della propria vita a causa della paura di ricominciare.

La rinuncia a iniziare una nuova storia è solo uno degli effetti della FOSO. Il peggiore è il rimanere legate a una persona che non si ama più per paura di dover rimettersi in gioco. C’è chi comincia a pensare: “Non troverò più uno come lui”. Chi teme di ritrovarsi sola. Chi ha paura del giudizio sociale. Un fattore quest’ultimo che peggiora con l’avanzare dell’età: più si è grandi e più non si ha voglia di dover stare a giustificare la fine della propria storia o l’incapacità di iniziarne un’altra.

Le conseguenze del trascinare una relazione finita

Peccato che stare in una pessima relazione ci faccia sentire più sole di quando eravamo single. Prolungare una relazione finita ci rende depresse e isolate. Smettiamo di fare le cose che ci piacciono, di avere hobby e vedere gli amici. Ecco perché è importante superare la FOSO e le sue conseguenze.

FOSO: gli ingredienti per superarlo

Innanzitutto, assicurati di voler davvero rompere la tua relazione. Parla con il tuo partner di come ti senti, e se capisci che davvero non ne puoi più di stare con lui, prova a immaginare quali aspetti positivi potrebbero venir fuori dalla fine della vostra storia d’amore.

Acquisire la saggezza esperienziale che deriva dal ricominciare da capo può essere gratificante per alcune persone, è un po’ come una guarigione. Certamente, sarà doloroso, ma può diventare un’opportunità per creare relazioni più durature in futuro.

Una cosa è importante: stai in contatto con i tuoi amici e le tue amiche. Oltre a darti il loro punto di vista esterno sulla relazione, potrebbero supportarti nel momento più triste. Grazie a loro, ricominciare non sarà poi così difficile.