Gli strani odori naturali che eccitano il tuo partner

I l profumo delle lenzuola pulite? Il dopobarba del tuo partner? Macché: un sondaggio ha evidenziato quali sono i veri odori che contano quando si ha a che fare con l'attrazione. Ma attenzione: non è per deboli di stomaco

Quando pensi a un buon profumo ti viene in mente l’odore di lavanda o il dopobarba del tuo partner. Ma guai a pensare che annusare il bucato fresco possa essere attraente per la tua dolce metà. Infatti, secondo un sondaggio globale condotto dalla società di sex toys Lelo, il 74% degli uomini intervistati ha ammesso di essere sessualmente attratto da un odore “strano”. Peccato che i profumi in questione non siano per persone con lo stomaco debole.

La passione per i piedi

Proprio così. Infatti, l’odore “cattivo” più popolare è quello dei piedi del partner. Il 68% delle persone ha affermato che è eccitante. D’altra parte la podofilia, cioè il feticismo del piede, è sempre più diffusa. I piedi sono considerati più eccitanti di mani, capelli e persino del seno.

Gli odori naturali che piacciono di più

Per il 59% degli intervistati, l’odore più eccitante è quello del sudore del partner. Il 39%, invece, ha ammesso di trovare molto attraente l’alito mattutino della propria compagna, tanto da girarsi nel letto per inalare l’odore proveniente dalla bocca della persona che dorme al loro fianco.

Il 37 per cento degli intervistati ritiene eccitante l’alito da sigaretta elettronica, che può essere aromatizzata con qualsiasi cosa, dai frutti tropicali alla gomma da masticare. Invece, l’81% delle persone che hanno partecipato al sondaggio si spegne completamente quando sente l’odore del fumo di sigaretta.

No alla biancheria sporca

Su Internet si è sviluppato un mercato della biancheria intima usata. Ma il 26% degli intervistati ha dichiarato di essere irritato dall’odore di mutandine e reggiseni sporchi. Invece, il 18% ha dichiarato di apprezzare l’odore delle scoregge del partner.

Odori sgradevoli, perché attraggono?

Ma perché questi odori sgradevoli eccitano tante persone? Secondo alcuni studiosi, le preferenze olfattive non sono sempre una scelta consapevole. Dal punto di vista evolutivo, siamo programmati per cercare compagni il cui corredo genetico integri il nostro, e l’odore funge da sottile indicatore di compatibilità genetica.

Pertanto, l’odore personale di qualcuno può effettivamente influenzare la sua attrattiva per gli altri, spesso a livello subconscio. Ecco perché, anche se potrebbe non sembrare particolarmente attraente, l’odore del corpo può influenzare l’attrazione sessuale. Ad attirarci, non è il profumo, ma la combinazione unica di feromoni e altri composti odoriferi emessi dai nostri corpi, che possono suscitare una risposta primordiale nei potenziali partner.

Gli odori naturali sono importanti

Il tuo odore è molto più importante di quanto pensi: uno studio condotto dal sito Illicitencounters.com ha evidenziato che il 62% delle persone sceglierebbe un partner in base all’odore, piuttosto che all’aspetto fisico. E il 58% sarebbe disposto a lasciarlo se non dovesse piacergli il suo profumo.