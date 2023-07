I 5 grandi errori che distruggono un matrimonio

P ossono essere anche di più, ma inizia a soffermarti su 5 errori che possono mandare all'aria il tuo matrimonio: ecco di cosa si tratta

Ci sono sbagli all’apparenza irrisori che possono mettere a rischio la tua relazione, ma attenta anche a questi 5 errori che possono distruggere il matrimonio. Se vuoi salvaguardare il rapporto con la tua dolce metà, attenta ad alcuni dettagli da non sottovalutare…

5 errori pericolosi per il tuo matrimonio

“Tra moglie e marito non mettere il dito”. E d’altronde si sa che in qualsiasi coppia i litigi e le incomprensioni non mancano. A volte i pareri sono discordanti, a volte manca la pazienza e altre ancora si è presi dalla frenesia di una routine sempre di corsa. Ma come godere di un matrimonio felice? Alcuni errori possono distruggerlo: ecco tutto quello che devi sapere.

Il rancore è il primo sentimento tossico all’interno di una relazione. Se il tuo partner ti ha tradita, perdonarlo non è affatto facile. Ci sono donne che, appena scoperta la relazione extraconiugale del proprio marito, non ci pensano due volte e sono pronte a mettere fine al matrimonio. Altre, invece, preferiscono dare un’altra occasione al proprio compagno, sperano di accantonare quanto successo e riprendere in mano la propria relazione, con la garanzia – almeno si spera – che un altro tradimento non accada mai più. Tu però devi essere davvero sicura di mettere la famosa “pietra sopra” all’episodio…

Rimuginare sull’accaduto, tirare un’infinità di frecciatine al tuo partner, rivangare la questione ogni volta che trovi l’occasione o cercare una “vendetta”, non farà bene al matrimonio. Se vuoi davvero ricominciare la tua vita con la persona che hai portato all’altare, cerca di accantonare il passato. In caso contrario, il tuo matrimonio rischia di sgretolarsi. E tu di che “team” fai parte? Sei da “seconda possibilità” o non vuoi proprio sentirne parlare?

Il matrimonio è fiducia assoluta: ecco allora che la disonestà nei confronti del partner si rivela un altro grave errore, in grado di distruggere la tua relazione. Non omettere dettagli, evita le bugie e non lasciarti andare a mezze verità. Tutti i nodi vengono al pettine e tuo marito potrebbe non gradirlo affatto.

Attenta alle dipendenze, che spesso miniano il rapporto di fiducia tra marito e moglie. Problemi con droga, alcol o gioco d’azzardo possono mettere a rischio la tua relazione, soprattutto se il partner non ne è a conoscenza. Sii trasparente con la persona che hai scelto e rinuncia a ciò che non ti fa stare bene.

L’amore è rispetto, mai violenza. Abusi, aggressioni, minacce, pressioni psicologiche non hanno niente a che vedere con un sentimento puro come l’amore. Sono tante le donne vittime di violenza e tante quelle che hanno paura di denunciare. Farlo, invece, è il primo passo per mettere fine a un rapporto malato e doloroso. Inevitabilmente, gli episodi di violenza portano spesso al divorzio.

I cambiamenti a volte fanno paura. In un rapporto si cresce insieme e talvolta si cambia. A volte si prosegue nella stessa direzione, altre non si riconosce neppure più la persona che si ha affianco. Le strade sembrano dividersi e capita che cambino le priorità di ciascuno: se tra coniugi non si è disposti a capirsi, ascoltarsi, accettarsi e scendere vicendevolmente ad alcuni compromessi, il matrimonio potrebbe stridere.

Altri consigli per un matrimonio felice

Altri suggerimenti da applicare nella vita di tutti i giorni possono rivelarsi davvero preziosi per la tua relazione. Credi nel “per sempre”? Vuoi un amore da favola e, come tale, fai il tipo per il “vissero felici e contenti”? Oltre a non incappare in errori che potrebbero distruggere il tuo matrimonio, segui altri consigli.

Dai importanza al dialogo: chiacchierare con il tuo partner è un gesto semplice ma fondamentale per il benessere personale e di coppia. In questo modo, troverai sempre una spalla sulla quale fare affidamento, scoprirai un porto sicuro per qualsiasi problema, ma anche la persona migliore con la quale condividere i tuoi traguardi e le tue gioie più grandi. Non solo: raccontarsi significa conoscersi meglio e rafforzare il vostro legame. Mantieni i tuoi interessi e, in caso di litigi o discussioni, ricordati di fare chiarezza. Non c’è niente di più sbagliato che andare a letto ancora imbronciata. Non trascurare i momenti di intimità, sii sempre te stessa, impara a non prendertela per sciocchezze, dividetevi equamente le faccende domestiche e gli altri impegni (anziché essere la sola affaccendata tra lavoro, casa e famiglia). Parlarsi è importantissimo, ma talvolta è meglio tacere: impara a comprendere la situazione e fai la scelta giusta.