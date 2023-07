10 segni di tradimento secondo gli investigatori privati

D ettagli all'apparenza inspiegabili, comportamenti strani e cambio di abitudini sono solo alcuni dei segnali che potrebbero farti capire molte cose sul tuo partner... Segui i consigli degli investigatori privati e presta attenzione in particolare ad alcune avvisaglie: ecco quali

Lui ti tradisce? Scoprilo prestando attenzione ad alcuni possibili indizi. A fare chiarezza sono gli investigatori privati, che in fatto di tradimento se ne intendono: sono proprio gli esperti ad aver individuato almeno 10 segni di un possibile tradimento. Se cominci a dubitare del tuo partner e temi sia infedele, ti conviene seguire questi consigli…

Intuizione e indizi: ecco come scoprire se lui ti sta tradendo

Scoprire un tradimento da parte della tua dolce metà non è affatto semplice. Se ti senti trascurata e temi che il tuo partner stia frequentando un’altra donna, forse è meglio conoscere tutta la verità e metterci un punto una volte per tutte. Hai il diritto di ricominciare e smettere finalmente di soffrire. Ma come sapere se davvero lui ti tradisce? Spesso gli indizi restano sparpagliati qua e là per la casa, ma non solo: le avvisaglie sono molteplici e differenti, dal cambio di abitudini all’atteggiamento piuttosto difensivo.

Se vuoi cogliere sul fatto un partner infedele o confermare i sospetti che ti attanagliano, potresti chiedere consulenza a un esperto. Non è un caso allora se molte donne si rivolgono a investigatori privati, i quali di frequente si trovano a lavorare per donne tradite, ferite e deluse, intenzionate a portare a galla tutta la verità sulla propria relazione. E chi meglio degli investigatori privati conosce gli indizi che non devono passare inosservati?

Gli esperti fanno sapere che imbroglioni e traditori si muovono seguendo sempre lo stesso schema: sono almeno 10 i segnali da non sottovalutare. Se noti un paio di indizi, non significa necessariamente che il tuo partner abbia una relazione extraconiugale. Al contrario, nella coppia qualche cambiamento è sempre possibile. Se gli indizi però cominciano ad aumentare, arriva il momento di intervenire. Inoltre, ricorda di non ignorare il tuo sesto senso: a volte vale più di mille segnali (ed è fondamentale quando hai un partner particolarmente attento a nascondere qualsiasi possibile avvisaglia).

Tradimento in vista, i 9 segni + 1 indicati dagli investigatori privati

Trascorre più ore al lavoro? Improvvisamente è diventato un viaggiatore incallito? Ti trascura (anche a letto) e noti un atteggiamento facilmente irascibile? Ecco i segnali che secondo gli investigatori privati non vanno tralasciati.

Il tuo partner ti dice che è molto indaffarato con il lavoro , gli vengono chiesti tanti straordinari e trascorre sempre più ore in ufficio ? Così sostiene lui: al contrario, potrebbe trattarsi solo di una scusa per motivare la sua lontananza da casa e, in realtà, sta già frequentando un’altra donna.

, gli vengono chiesti tanti e ? Così sostiene lui: al contrario, potrebbe trattarsi solo di una scusa per motivare la sua lontananza da casa e, in realtà, sta già frequentando un’altra donna. I viaggi d’affari , a sua detta, sono sempre più numerosi? Oppure per motivi familiari si vede costretto ad allontanarsi più spesso? Anche in tal caso drizza bene le orecchie e cerca di informarti meglio: potrebbe essere una scusa per ritagliarsi del tempo con la sua amante.

, a sua detta, sono sempre più numerosi? Oppure per si vede costretto ad allontanarsi più spesso? Anche in tal caso drizza bene le orecchie e cerca di informarti meglio: potrebbe essere una scusa per ritagliarsi del tempo con la sua amante. Se hai scoperto che il tuo partner ha creato account segreti sui social o le tue amiche lo hanno scovato su qualche sito d’incontri , è evidente che ti sta nascondendo qualcosa…

o le tue amiche lo hanno scovato su qualche , è evidente che ti sta nascondendo qualcosa… Se mentre riordini casa ti ritrovi tra le mani fatture di cui non conoscevi l’esistenza , magari di qualche cena particolare, dovresti chiedere conto al tuo compagno.

, magari di qualche cena particolare, dovresti chiedere conto al tuo compagno. D’un tratto il tuo partner ha una cura maniacale del suo aspetto ? Va dal parrucchiere più spesso o si spruzza più profumo del solito? Potrebbe essere un cambiamento sincero, per sentirsi meglio con sé stesso. Potrebbe anche essere un’esigenza espressa dal suo datore lavoro. Ma se compare insieme ad altre spie, ti conviene prestare attenzione: magari si sta facendo bello per qualcun’altra…

? Va dal più spesso o si spruzza più del solito? Potrebbe essere un cambiamento sincero, per sentirsi meglio con sé stesso. Potrebbe anche essere un’esigenza espressa dal suo datore lavoro. Ma se compare insieme ad altre spie, ti conviene prestare attenzione: magari si sta facendo bello per qualcun’altra… In qualche cassetto della camera da letto o tra gli scaffali del salotto hai trovato dei regali ? Forse c’è una bella sorpresa in arrivo. O forse no: se alle porte non c’è una particolare ricorrenza e non dovessi mai scartare quei doni, significa che erano stati nascosti nella speranza che tu non li trovassi. Evidentemente erano destinati a qualcun altro. Non è tutto: se nell’auto del tuo partner, nella borsa della palestra o in quella del lavoro dovessi trovare oggetti inaspettati (un profumo, un rossetto o persino dei contraccettivi), è chiaro che lui sta vedendo un’altra donna.

? Forse c’è una bella sorpresa in arrivo. O forse no: se alle porte non c’è una particolare ricorrenza e non dovessi mai scartare quei doni, significa che erano stati nascosti nella speranza che tu non li trovassi. Evidentemente erano destinati a qualcun altro. Non è tutto: se nell’auto del tuo partner, nella borsa della palestra o in quella del lavoro dovessi trovare (un profumo, un rossetto o persino dei contraccettivi), è chiaro che lui sta vedendo un’altra donna. Tutti possiamo avere dei momenti “no”, ma se il tuo partner ultimamente appare evasivo, irascibile, insicuro e sempre sulla difensiva, è probabile che ti stia nascondendo qualcosa e teme di essere scoperto. In caso di tradimento, le bugie diventano più frequenti.

Il cellulare del tuo boy squilla in continuazione? Potrebbe trattarsi di colleghi o vecchie amicizie, non c’è bisogno di allarmarsi. Tuttavia, se noti chiamate frequenti da parte di numeri sconosciuti o intravedi alcuni messaggi in codice , è evidente che ti sta nascondendo qualcosa.

o intravedi alcuni , è evidente che ti sta nascondendo qualcosa. Le avvisaglie potrebbero arrivare persino sotto le lenzuola: se d’un tratto l’attività sessuale tra te e il tuo partner cala drasticamente e, in particolare, noti in lui completo disinteresse, potrebbe trattarsi di un altro segnale da tenere a mente.

In qualsiasi caso, gli investigatori raccomandano prudenza: non trarre conclusi affrettate o rischieresti di rovinare una relazione preziosa. Le tue ansie potrebbero essere infondate: accertati bene prima di mettere a repentaglio un rapporto. Ma non è tutto: c’è un altro indizio che dovrebbe catturare la tua attenzione. Può rivelarsi un’arma a doppio taglio e potresti addirittura sfruttarlo a tuo favore…

Che paura le visite a sorpresa…

Tra i segni di un possibile tradimento, gli investigatori privati indicano un altro atteggiamento in cui il tuo partner potrebbe incappare piuttosto frequentemente.

Odia le visite a sorpresa. Ebbene sì, perché il tuo arrivo inaspettato potrebbe coglierlo in un momento inopportuno. Per te però potrebbe essere la prova del nove: cosa c’è di meglio che coglierlo in flagrante?