Il lato buio del Natale: come affrontare la solitudine durante le Feste

S econdo uno studio dell'Università di Milano, il 15% degli italiani si sente solo durante il periodo natalizio. Ecco alcuni consigli per vivere la magia del Natale anche quando non si ha nessuno con cui festeggiare

Il Natale è una festa che celebra la famiglia, l’amore e la condivisione. Ma per molte persone, è un momento di tristezza e nostalgia. Specie se ci si ritrova da sole a casa, senza nessuno con cui condividere la festa, senza magia.

Secondo uno studio dell’Università di Milano, il 15% degli italiani si sente solo durante le feste natalizie, e il 10% soffre di depressione stagionale. La solitudine durante le Feste può essere causata da vari fattori, come la mancanza di affetti, la rottura di una relazione, la perdita di un lavoro, la malattia o la morte di un caro.

Ma come possiamo affrontarla? L’importante è non abbattersi. Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarti a vivere meglio questo periodo dell’anno.

Accetta le tue emozioni

Non c’è niente di sbagliato nel sentirsi tristi o soli a Natale. Sono emozioni umane e normali, che non devi nascondere o reprimere. Al contrario, devi ascoltarle e accettarle, senza giudicarti o colpevolizzarti. Ricorda che non sei l’unica a provare questi sentimenti, e che non durano per sempre.

Natale da sola: cerca il sostegno di chi ti vuole bene

Non isolarti, ma cerca di mantenere i contatti con le persone che ti sono vicine e che ti fanno sentire bene. Puoi chiamare un’amica, scrivere una lettera, inviare un messaggio, fare una videochiamata. Puoi anche partecipare a gruppi di sostegno online, dove puoi condividere le tue esperienze e ricevere consigli da chi ha vissuto situazioni simili.

Fai qualcosa che ti piace

Dedica del tempo a te stessa, e fai delle attività che ti danno gioia e soddisfazione. Puoi leggere un libro, ascoltare della musica, guardare un film, cucinare una torta, fare un puzzle, dipingere, scrivere, meditare. L’importante è che tu faccia qualcosa che ti distragga dai pensieri negativi e che ti faccia sentire bene con te stessa.

Natale da sola: aiuta gli altri

Un modo per combattere la solitudine è dedicarsi agli altri, soprattutto a chi è meno fortunato di te. Puoi fare del volontariato in una casa di riposo, in un ospedale, in un rifugio per animali, in una mensa per i poveri.

Puoi anche fare delle donazioni, regalare dei giocattoli ai bambini, scrivere delle cartoline agli anziani. Aiutando gli altri, ti sentirai più utile e apprezzata, e potrai creare dei legami con persone che hanno bisogno di te.

Sii gentile con te stessa

Non pretendere troppo da te stessa, e non confrontarti con gli altri. Non lasciarti influenzare dalle immagini idealizzate che vedi sui social media, in televisione o nelle pubblicità. Non tutti hanno una famiglia perfetta, una casa decorata, una tavola imbandita, un regalo sotto l’albero.

Non c’è un modo giusto o sbagliato di festeggiare il Natale. L’importante è che tu sia fedele a te stessa, e che ti tratti con amore e rispetto.

Ricorda che la solitudine non è una condanna, ma una sfida. Puoi superarla, se ti dai la possibilità di cambiare prospettiva, di aprirti agli altri e di prenderti cura di te. Il Natale può essere un’occasione per riscoprire il senso della vita e per ritrovare la speranza e la gioia.