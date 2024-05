La canzone migliore per fare sesso? La playlist secondo la scienza

L a musica innesca le nostre emozioni e può influenzare l'intimità. Un gruppo di scienziati ha scoperto perché e ha stilato una classifica delle canzoni più coinvolgenti

La colonna sonora ideale per l’intimità? Love Song di Taylor Swift. Lo sostiene un gruppo di ricercatori che hanno analizzato le canzoni che su Spotify compaiono più spesso nelle playlist che includono le parole “sesso”, “sexy” e “intimità”. Se stai pensando al testo di questa canzone e trovi che frasi come “Sposami Giulietta, non dovrai più sentirti sola” siano poco sensuali, sappi che le parole c’entrano poco. A rendere una melodia erotica è anche la velocità, che in questo caso è di 119 battiti BPM al minuto.

La musica aumenta la passione

Secondo gli scienziati, c’è un motivo per il quale certe canzoni ci spingono in camera da letto. I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte ha una velocità di 119 BPM. Non a caso, nella playlist stilata dagli scienziati sulla base delle canzoni legate alla ricerca della parola “sesso” su Spotify, dopo Love Song di Taylor Swift compaiono brani come Bad Romance di Lady Gaga, anch’esso a 119 BPM; Just Dance, sempre di Lady Gaga e Sad Girl di Lana Del Rey.

Sesso, la musica migliora l’intimità

La psicologa Louise Goddard-Crawley ha spiegato al britannico Metro.co.uk che suonare musica in camera da letto può migliorare notevolmente l’esperienza, sia in termini di piacere che di passione. “L’introduzione della musica può migliorare l’intimità e avvicinarvi come coppia, soprattutto se coinvolge una passione condivisa, come un artista che piace a entrambi“, ha detto, “condividere un artista o un genere musicale preferito crea un senso di unità e rafforza il legame. Può diventare un’esperienza condivisa, che approfondisce la tua connessione emotiva e fisica”.

Il suono influenza i sensi

L’esperta ha anche aggiunto: “Ascoltare musica durante il sesso è intrinsecamente legato ai nostri sensi, che sono profondamente influenzati dal suono. Alcuni tipi di musica, se associati ai ricordi, possono evocare forti emozioni e trasportarci rapidamente in luoghi familiari. Quando ascoltiamo musica che associamo a ricordi positivi, può creare un senso di comfort e familiarità, permettendoci di rilassarci e lasciarci andare più facilmente. Questo può essere particolarmente utile durante i momenti intimi, in quanto ci aiuta a sentirci più a nostro agio e connessi con il nostro partner”.

Sesso, la musica catalizza il piacere

La musica, dunque, agisce come un potente innesco per le nostre emozioni e i nostri ricordi, permettendoci di attingere più facilmente a sentimenti di felicità, nostalgia e intimità. Allo stesso modo, può fungere da catalizzatore per il piacere, rendendo più profonda la nostra connessione con i nostri partner e il brivido del momento.

Uno degli aspetti più affascinanti dell’influenza della musica sull’intimità è la sua capacità di sincronizzare i nostri movimenti e aumentare le nostre sensazioni fisiche. Questa sincronizzazione intensifica anche le nostre esperienze sensoriali, rendendo ogni tocco, bacio e carezza più elettrico e profondo. Inoltre, può aiutare ad allontanare qualsiasi distrazione esterna, permettendoti di concentrarti maggiormente sul tuo piacere”.

La playlist delle canzoni migliori per il sesso

Love Story – Taylor Swift

Bad Romance – Lady Gaga

Just Dance – Lady Gaga

Sad Girl – Lana Del Rey

Poker Face – Lady Gaga

Smack That – Akon

Double Fantasy – The Weeknd feat. Future

Dead To Me – Kali Uchis

I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston

Dream Girl – Cruisant

Everybody Loves Somebody – Dean Martin

Frozen – Sabrina Claudio