È una questione difficile da dirimere, quella che riguarda le. Ne ho avuto prova qualche tempo fa, a un aperitivo con amiche, durante il quale sono emerse posizioni antitetiche.

Le dimensioni contano: per qualcuno sì, per altri no

B. sosteneva che le dimensioni contano eccome. «Soprattutto dopo un parto vaginale!» ha aggiunto. V. dal canto suo rispondeva che per lei non sono mai state un elemento determinante ai fini della soddisfazione sessuale.

Non esiste un’unica risposta alla domanda: le dimensioni contano

Quando mi hanno interpellata, ho fatto ricorso alla formula universale che consente di non sbagliare: «Dipende». E, in effetti, è vero che dipende. Innanzitutto dalle singole persone, dalla tipologia di relazione, dal modo in cui vivono la sessualità, dalle aspettative che pongono in essere e dai significati che cercano nell’intimità condivisa.

Leggi anche Il diritto al piacere, in libertà

Conta la compatibilità anatomica

Personalmente ritengo che sia importante riscontrare un buon grado di compatibilità anatomica, diciamo così, calzare bene, per non incorrere in quelle incresciose (ma molto frequenti) situazioni in cui ci si lamenta, per eccesso o per difetto di dotazione.

La penetrazione non è tutto

Quanti modi esistono di darsi piacere? Quanto è importante un partner che sappia toccare, baciare, stimolare il nostro corpo e il nostro intelletto? Un’altra cosa nota, è che solo una minoranza degli orgasmi femminili è dovuta alla penetrazione vaginale, pertanto anche in caso di poca compatibilità genitale, non perdiamoci d’animo e non rinunciamo all’opportunità di vivere una relazione di qualità, orsù!

Forse è solo una falsa questione

Viene quasi il sospetto che tutta l’importanza attribuita alle dimensioni, sottintendendo puntualmente che «più ce n’è meglio è» (cosa per molte falsa), abbia a che fare soprattutto con il piano simbolico e con una cultura che per lungo tempo ha attribuito alle dimensioni falliche un ruolo decisivo nell’espressione della virilità, alimentando ansie da prestazione, complessi, insicurezze di cui sarebbe invece bellissimo liberarsi insieme