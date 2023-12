T i sei mai chiesta qual è il fattore comune nelle storie d'amore che durano "tutta la vita"? Non è un ingrediente magico: è la sicurezza. Ecco che cosa dovresti sapere

Una nuova relazione è eccitante e inebriante. È facile indossare occhiali rosa e vedere il tuo nuovo partner come perfetto. Ma forse sarebbe meglio non lasciare che il tuo desiderio che questa relazione funzioni oscuri il tuo buon senso. Non ci sono garanzie in amore.

C’è, tuttavia, un’aspettativa che dovresti avere per qualsiasi nuova relazione. È l’elemento comune di tutte le storie d’amore che funzionano e durano nel tempo: la sicurezza. Se il tuo nuovo rapporto deve durare, devi sentirti al sicuro, non solo quando siete insieme, ma anche dopo che ognuno torna a casa propria. Ecco cinque segni che la tua relazione ha una base solida e sicura.

Se la relazione è sana, con lui puoi essere te stessa

Presta attenzione ai tuoi sentimenti quando vi separate: cammini su una nuvola oppure sei ansiosa perché temi di avere fatto qualcosa di sbagliato che metterà a rischio la relazione? Piangersi addosso pensando di avere fatto qualcosa di sbagliato è un campanello d’allarme che deve essere esaminato. Se ti senti costantemente insicura di te stessa, sappi che la vostra storia è destinata a fallire.

Una relazione sana ti ispira a sentirti bene con te stessa e con la vita. Questa sensazione è una componente naturale di ogni nuova storia d’amore. È il carburante che la fa crescere ed evolvere: è il segno che ti senti al sicuro nella vostra relazione.

Le liti, quando si verificano, vengono risolte

In ogni relazione prima o poi si finisce per litigare. Non puoi essere sempre d’accordo al 100% con qualcuno. Tutto sta a capire cosa succede dopo una lite. Tuttavia, se i conflitti esplodono regolarmente in litigi, è probabile che la relazione non duri e non sia l’ideale per te.

Non puoi risolvere una discussione ignorandola e sperando che scompaia. I vostri disaccordi diventeranno cronici e nessuno di voi si sentirà abbastanza sicuro da creare un’intimità emotiva. Se non parlate dei problemi tra voi due, diventeranno un muro tra i vostri cuori, che vi allontanerà.

In una relazione sana e sicura, entrambe le persone si assumono la responsabilità dei loro fattori scatenanti e delle loro ferite. In questo modo, possono creare un forte legame riunendosi e riaffermando il loro amore reciproco. Evitare il conflitto, e sperare che scompaia magicamente, non è mai la risposta. Quando una coppia ha una relazione costruita sulla sicurezza emotiva, il conflitto si risolve in modo maturo.

In una relazione sana il passato non intralcia il presente

Tutti abbiamo sperimentato il crepacuore almeno una volta nella vita. Ma dopo, idealmente, ti prendi del tempo per guarire e andare avanti con rinnovata speranza. Tuttavia, se in una nuova relazione uno o entrambi siete ancora bloccati nel passato, o vi sentite amareggiati e arrabbiati per un ex, non è un buon segno.

Se il tuo partner si lamenta costantemente della sua ex, è un segnale che c’è una mancanza di sicurezza. O forse sei tu quella bloccata nel passato. Se il tuo cuore non è aperto e pronto a rischiare di nuovo, allora sarà difficile che l’amore tra voi due cresca.

Non accontentarti di qualcuno che è bloccato a leccarsi le ferite. Scegli di stare con qualcuno che non porta il passato nel presente.

Ogni relazione sana ha i propri confini

L’amore rispettoso ha un confine. Ciò significa che non puoi trattare il tuo partner come vuoi solo perché sei di cattivo umore. Inoltre, è inaccettabile che il tuo partner ti incolpi per tutto.

Quando non ci sono confini tra voi due, potete trattarvi male a vicenda e incolparvi a vicenda. La mancanza di confini può significare che i tuoi desideri e bisogni non sono importanti e che il tuo partner assorbe tutto l’ossigeno. Senza confini, sei in una relazione codipendente.

Ciò significa che solo i bisogni di una persona vengono soddisfatti e quelli dell’altra no. Se devi sacrificare i tuoi bisogni per la relazione, vuol dire che manca la sicurezza emotiva.

Ti presenta i suoi amici, e viceversa

Quando si vive una relazione, le vite dei partner un po’ si fondono. Tu entri a far parte del suo gruppo di amici e lui diventa parte del tuo. Quando è il momento giusto, entrambi presentate l’un l’altro alle rispettive famiglie.

Se questo non succede, è un brutto segno. La tua relazione non è più eccitante perché è un segreto. Se qualcuno ti sta nascondendo al resto della sua vita, cos’altro ti sta nascondendo?

Condividete i valori chiave

Quando esci con qualcuno, vorresti che fosse una persona il più possibile compatibile con te. Ti piacerebbe che condividesse i tuoi hobby e fare le cose cha piacciono anche a te. Meglio, però, non perdere di vista ciò che è davvero importante valutare se il vostro amore deve durare: condividere gli stessi obiettivi e sogni nella vita.

Solo perché a entrambi piace la vita all’aria aperta non significa che vogliate le stesse cose dalla vita. Se non siete sulla stessa lunghezza d’onda sulle cose importanti, troverete difficile sopravvivere alle difficoltà che la vita vi metterà davanti.

Affinché un amore duri nel tempo, devi stare con qualcuno che condivida i tuoi stessi valori, in modo da poter lavorare insieme verso un obiettivo comune.

In una relazione sana, ci si prende il tempo per scoprire cosa è veramente importante per l’uno per l’altro. Discutete insieme delle cose difficili come il denaro, la spiritualità e le vostre aspettative di vita. In questo modo, quando sorgeranno difficoltà, potrete affrontarle insieme, perché saprete di essere sulla stessa lunghezza d’onda.