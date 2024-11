Il narcisismo si manifesta in eccessiva autostima, mancanza di empatia e tendenza alla manipolazione, mentre il sadismo è caratterizzato dal piacere derivante dal provocare dolore agli altri: questi due tratti della personalità, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Personality and Individual Differences, sarebbero associati negli uomini a livelli alti di libido.

Indagine su desiderio sessuale e pornografia

Un team di studiosi canadesi ha intervistato 1.180 studenti, tra i 17 e i 29 anni, di due diverse università. L’indagine ha raccolto informazioni riguardanti il desiderio sessuale e l’uso di pornografia dei partecipanti, valutando nel contempo i tratti narcisistici e sadici delle loro personalità. Gli studenti hanno dovuto auto-valutare sia il loro livello di desiderio sessuale sia l’abitudine al consumo di materiale pornografico, oltre a completare un questionario sui tratti della Tetrade Oscura, che include sadismo, narcisismo, psicopatia e machiavellismo.

Narcisismo e sadismo associati ad alti livelli di libido

Le interviste hanno mostrato che chi dichiarava un maggiore desiderio sessuale e un consumo più frequente di pornografia tendeva a manifestare anche livelli più alti di narcisismo e sadismo. Gli uomini, in particolare, hanno ottenuto punteggi superiori in tutte le categorie esaminate.

Lo studio suggerisce che il desiderio sessuale e il narcisismo possano essere collegati a caratteristiche come assertività, audacia e ricerca costante di eccitazione tipiche del narcisista. Questo comportamento potrebbe aumentare le opportunità sessuali e favorire una riduzione delle inibizioni sessuali.

Le caratteristiche del narcisismo

Una persona narcisista si caratterizza per un’eccessiva percezione di grandiosità, un costante bisogno di ammirazione e una scarsa empatia verso gli altri. Chi soffre di disturbo narcisistico di personalità tende a vedersi come superiore agli altri, cerca continuamente conferme del proprio valore e spesso sfrutta le persone per raggiungere i propri obiettivi. Altri tratti tipici includono arroganza, mancanza di sensibilità verso i bisogni altrui e una visione distorta di sé stessi come infallibili.

I tratti di una persona sadica

Il sadismo si manifesta quando una persona prova piacere nel causare sofferenza fisica o psicologica agli altri. Un individuo sadico tende a mostrare comportamenti aggressivi, autoritari e manipolativi, trovando gratificazione nel controllare o umiliare gli altri. Questi tratti possono essere parte di una personalità più complessa e disturbata, come quella associata alla “Tetrade Oscura” della personalità, che comprende sadismo, narcisismo, psicopatia e machiavellismo.

